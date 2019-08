Adrian Jurcau, director al Directiei Silvice Bihor, a fost schimbat din functie de conducerea executiva a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, in urma analizei activitatii sale in cadrul acestei directii, informeaza Romsilva intr-un comunicat remis vineri AGERPRES.



Conducerea interimara a Directiei Silvice Bihor va fi asigurata, prin delegare de competenta, de catre Szijjarto Zoltan, director economic in cadrul aceleiasi directii silvice.



Conform Statului Personalului Silvic, Romsilva a declantat procedura de ocupare a postului de director al Directiei Silvice Bihor,…