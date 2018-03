Stiri pe aceeasi tema

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a cerut sancțiuni impotriva persoanelor din Occident care promoveaza proiectele lui Putin, in special impotriva lui Gerhard Schroder, fostul cancelar german, scrie Bild. Klimkin susține ca Schroder este „cel mai important lobbyist al lui Putin din lume,…

- Marea Britanie sustine ca Rusia a utilizat agentul neurotoxic - dezvoltat inca din perioada sovietica sub denumirea de "Noviciok" - la otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulie in prima utilizare ofensiva a unei astfel de arme pe teritoriul unei tari occidentale dupa cel de-al Doilea Razboi…

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a criticat, duminica, Uniunea Europeana pentru ca trateaza cu superioritate discutiile cu membrii Blocului comunitar din estul Europei cu privire la cotele de relocare a imigrantilor, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul grec de Externe Nikos Kotzias, implicat in negocierile asupra redenumirii Macedoniei, a primit o scrisoare de amenintare cu un glont in ea, transmite Reuters, care citeaza Politia Greaca.

- Rusia a denuntat vineri o ”ingerinta” a Kievului in afacerile sale interne, dupa ce autoritatile ucrainene au decis sa le interzica alegatorilor rusi accesul in consulate ale tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, scrie AFP. Aceasta decizie ”nu poate provoca nimic altceva…

- Kremlinul a declarat vineri ca acuzatiile Londrei potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar fi implicat in atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie sunt socante si de neiertat, a informat agentia de presa TASS, relateaza Reuters si AFP.…

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong-ho, a sosit joi intr-o vizita in Suedia, tara care reprezinta interesele Statelor Unite la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Washingtonul pregatesc organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat guvernul britanic ca se foloseste de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pentru a 'distrage atentia' de la dificultatile legate de Brexit, relateaza joi AFP. 'Este clar ca Londra se afla intr-o situatie foarte dificila in ceea ce…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a facut apel catre aliatii Regatului Unit pentru sustinere, Marea Britanie pregatindu-se pentru raspunsul Rusiei la expulzarea in masa a diplomatilor Kremlinului de pe teritoriul britanic. El a declarat ca "toate tarile responsabile” au o obligatie de a…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii ”civilizate” pe baza de ”respect reciproc” cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara ”nu va ajuta la acest proces”, a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Heiko Maas, ministru al justitiei in actualul guvern condus de Angela Merkel, urmeaza sa devina seful diplomatiei germane in viitoarea echipa a cancelarului, au relatat joi media germane, preluate de AFP. Social-democratul in varsta de 51 de ani urmeaza sa fie desemnat oficial vineri de partidul…

- Sefii diplomatiilor estona, letona si lituaniana au multumit administratiei americane a lui Donald Trump pentru sprijinul acordat NATO. Dupa intalnirea avuta luni cu secretarul de stat american Rex Tillerson, Sven Mikser (Estonia), Edgars Rinkevics (Letonia) si Linas Linkevicius (Lituania) si-au…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, se intalneste miercuri, la Bucuresti, cu ministrul pentru Brexit al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, David Davis, potrivit agendei publice a MAE. Vizita lui Davis vine in contextul in care Regatul Unit va parasi Uniunea…

- Cel putin zece persoane au fost ranite, iar alte zeci au fost retinute in urma confruntarilor produse sambata, la Kiev. Confruntarile au izbucnit in momentul in care autoritatile au intervenit pentru demontarea corturilor amplasate de protestatari in jurul Parlamentului Ucrainei. Tabara de…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Intr-un interviu publicat luni, Lavrov a acuzat NATO ca provoaca un puternic conflict cu Rusia in Balcani si si-a exprimat speranta ca, in pofida aspiratiilor sale europene, Serbia nu va abandona relatia sa de prietenie cu Moscova.El a declarat, de asemenea, ca va aborda problema unui statut…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, este asteptat miercuri la Belgrad pentru o vizita oficiala de doua zile, menita sa intareasca relatiile traditional stranse dintre Rusia si aceasta tara din Balcani, in pofida faptului ca aspiratiile pentru un statut de tara membra a UE castiga tot mai mult teren…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. …

- Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului rus), aflat pe listele cu sanctiuni ale UE si SUA, a apreciat luni ca ''vremea sanctiunilor va trece in curand'', declaratie facuta in timpul unei vizite oficiale in Elvetia, informeaza AFP.…

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. "Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

- Uniunea Europeana trebuie sa se concentreze pe cauzele profunde ale migratiei, iar simpla aplicare a unor cote de refugiati acceptati de statele membre ale UE nu va solutiona criza in acest domeniu, a estimat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, transmite agentia de presa poloneza…

- Vladimir Putin nu mai apare in public, iar administratia sa a explicat ca seful statului rus a racit, motiv pentru care a anulat toate actiunile care presupun deplasarea in afara Kremlinului. Într-o postare video pe blogul sau de pe site-ul ”Eho Moskvî”, șeful Ceceniei,…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, miercuri seara, ca Belgradul trebuie sa accepte independenta fostei provincii sarbe Kosovo daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul de externe britanic Boris Jonhson a avertizat, intr-un discurs rostit miercuri la Londra, ca ar fi o "nebunie" ca tara sa sa accepte un acord asupra iesirii din Uniunea Europeana care sa nu-i permita sa se bucure de "libertatile economice" pe care le presupune acest pas, relateaza Press…

- Seful diplomatiei olandeze Halbe Zijlstra a recunoscut luni ca a mintit cand a spus ca a luat parte, in 2006, la o intalnire in care Putin ar fi evocat planurile sale privind o 'Rusie Mare'. Zijlstra pretinsese ca l-a auzit pe seful statului rus vorbind despre ambitiile sale expansioniste…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a atacat pe posibilul sau succesor in aceasta functie, Martin Schulz, pe care l-a acuzat ca nu isi respecta angajamentul de a nu intra intr-un guvern condus de Angela Merkel, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Expertii trag SEMNALUL DE…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a intrerupt in mod public pe ministrul german de Externe Sigmar Gabriel pentru a-l corecta cu privire la pozitia Guvernului israelian referitoare a crearea unui stat palestinian care sa coexiste cu Israelul, relateaza AFP. ”Stiti ca Germania este foarte favorabila…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit marti, 30 ianuarie 2018, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Seful diplomatiei romane a apreciat dinamica relatiilor bilaterale…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, care si-a amanat o vizita in Republica Islamica prevazuta la inceputul lui ianuarie din cauza manifestatiilor impotriva puterii iraniene, va merge pe 5 martie la Teheran, a anuntat el intr-un interviu care urmeaza sa fie publicat in editia de luni…

- Astfel, marți, la Comisia economica din Parlament, deputatul PNL, Daniel Zamfir, a trimis o solicitare catre ministrul Finanțelor, dar și catre șeful ANAF, aceștia urmand sa dea explicații referitoare la Formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției…

- „Pentru proiectele din județul Caraș-Severin s-au alocat, in total, aproape 1,3 miliarde de lei (394,8 milioane de lei prin PNDL I și 883,2 milioane de lei prin PNDL II). Pe PNDL II au fost depuse 181 de proiecte, deci vor fi aproximativ 181 de santiere in Caras-Severin. Daca lucrarile vor…

- Ministrul de Externe Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele 'remaniabile' si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. 'Orice membru din Guvern este remaniabil…

- Uniunea Europeana a decis sa-l invite la Bruxelles pe seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre recentele proteste din tara sa, a indicat duminica seara ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Am telefonat omologului meu…

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP. "Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a transmis miercuri Uniunii Europene ca 's-a incheiat' epoca in care blocul comunitar putea 'sa se comporte ca un stapan' si a sustinut ca viitorul relatiilor Ankarei cu statele UE, dar si cu SUA, depinde de atitudinea acestor tari, informeaza…

- Ministrul german de externe Sigmar Gabriel urmeaza sa inceapa miercuri o vizita de doua zile in Ucraina, ce va include o deplasare in zona de conflict din estul tarii, a anuntat Ministerul de Externe de la Kiev, informeaza dpa, potrivit agerpres. Insotit de omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, Gabriel…

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru in Ucraina, in perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei. La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin. „Problema-cheie a discuțiilor…

- Exprimandu-si 'sprijinul fata de respectarea deplina a suveranitatii si a integritatii teritoriale a Ucrainei', presedintele francez si cancelarul german 'subliniaza ca nu exista o alta solutie decat o reglementare exclusiv pasnica a conflictului' si 'isi reafirma atasamentul fata de punerea integrala…