- Franta, Regatul Unit si Germania au cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ofensiva turca in nordul Siriei, lansata miercuri, a anuntat ministrul francez al afacerilor europene Amelie de Montchalin, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Intr-o audiere in comisia pentru…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni joi de urgenta in legatura cu ofensiva militara lansata miercuri de Turcia in Siria, au indicat surse diplomatice citate de Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Reuniunea cu usile inchise a fost solicitata de cinci state europene membre ale Consiliului de…

- Decizia Statelor Unite de a se retrage din nord-estul Siriei pentru a lasa Turcia sa lanseze o ofensiva impotriva militantilor kurzi poate deschide calea unui reviriment al gruparii Stat Islamic, a avertizat luni ministrul francez al Apararii, Florence Parly, transmite Reuters.Franta este…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sâmbata ca țara sa va lansa o operațiune militara în nord-estul Siriei, dupa ce a acuzat Statele Unite ca nu iau suficiente masuri pentru a-i îndeparta pe luptatorii kurzi din Siria de la granița cu Turcia, potrivit Reuters, preluata…

- Franta, Marea Britanie si Germania au cerut o reuniune cu usile inchise a Consiliului de Securitate vineri, dupa ultimul test cu racheta nord-coreean lansata de pe un submarin, informeaza AFP si Reuters, citand surse diplomatice. Aceasta cerere intervine in timp ce negocieri intre SUA si Coreea de Nord…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a acuzat marti Statele Unite ca tergiverseaza crearea zonei de securitate planificate in nord-estul Siriei, relateaza dpa si Reuters. "Exista patrule comune, dar dincolo de acestea sunt doar masuri cosmetice", a declarat seful diplomatiei turce la Ankara.…

- Doua treimi din membrii Consiliului de Securitate, printre care SUA, Marea Britanie si Franta, au cerut marti secretarului general al ONU Antonio Guterres sa investigheze atacurile asupra facilitatilor medicale din nord-vestul Siriei care beneficiaza de sprijinul Natiunilor Unite, conform unor surse…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…