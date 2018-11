Stiri pe aceeasi tema

- Serbia nu isi va calca in picioare Constitutia si demnitatea prin recunoasterea statului artificial Kosovo de dragul perspectivei europene, a subliniat vineri ministrul de externe sarb Ivica Dacic, transmite Tanjug. Referitor la o declaratie recenta a parlamentarului german Peter Beyer…

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse. Sustinuta public de catre Washington si cu jumatate…

- Gasirea unei solutii politice la problema Kosovo-Metohija este o prioritate nationala pentru Serbia, a declarat ministrul de externe sarb Ivica Dacic, aflat la New York pentru sesiunea anuala a Adunarii Generale a ONU, transmite marti Tanjug. ''Prin apararea suveranitatii si a integritatii sale…

- Declaratia de independenta a Kosovo a fost unilaterala, dar Kosovo nu poate lua o decizie in privinta demarcarii frontierei in acelasi mod, deoarece asa ceva este imposibil, a declarat viceprim-ministrul si ministru sarb de externe Ivica Dacic, citat luni de Tanjug. "Nu vor fi pasi in aceasta directie…

- O redesenare a frontierelor pentru a include in Kosovo parti ale Serbiei cu majoritate albaneza ar putea pune capat tensiunilor persistente dintre Belgrad si Pristina si ar permite ambelor natiuni sa se indrepte catre aderarea la UE, a apreciat presedintele kosovar Hashim Thaci, intr-un interviu acordat…

- Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a declarat joi ca este pregatit sa faca un compromis in ceea ce privește definirea frontierei dintre Serbia și Kosovo, pentru a inceta conflictul dintre cele doua țari, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Normalizarea relațiilor dintre autoritațile…