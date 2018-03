Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mai mult de o mie de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza…

- Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia, informeaza ambasada Rusiei in Franta, relateaza AFP. "Putem sa va confirmam ca a votat deja", a anuntat reprezentanta diplomatica de la Paris, precizand ca a publicat pe Twitter…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și-a exprimat votul in cadrul alegerilor prezidențiale din Rusia. Acesta, insoțit de cațiva bodyguarzi, a venit la secția 2151, din Academia de Științe din Rusia.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat guvernul britanic ca se foloseste de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pentru a 'distrage atentia' de la dificultatile legate de Brexit, relateaza joi AFP. 'Este clar ca Londra se afla intr-o situatie foarte dificila in ceea ce…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat guvernul britanic ca se foloseste de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pentru a 'distrage atentia' de la dificultatile legate de Brexit,...

- Adunarea nationala populara din China (forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce îi ofera actualului președinte Xi Jinping, posibilitatea de a ramâne la conducerea tarii si dupa…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse…

- Dezbatere electorala cu scantei la o televiziune din Federatia Rusa. Doi candidati la alegerile prezidentiale, Vladimir Jirinovski si Ksenia Sobchak, fosta jurnalista, s-au certat in cadrul unei emisiuni difuzate in direct, informeaza Meduza.io.

- Cate cluburi au drept de vot la alegerile pentru șefia FRF din 18 aprilie. La alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, au drept de vot doua sute cincizeci si sapte de membri afiliati a anuntat presedintele in functie, Razvan Burleanu. „Acum 2 luni erau 260…

- Moscova este ingrijorata de noua strategie nucleara a SUA care presupune sporirea rolului armelor nucleare, inclusiv prin crearea si desfasurarea rachetelor cu incarcatura „de o putere redusa“, a declarat, miercuri, ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia rusa Sputnik,…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Moscova este ingrijorata de noua strategie nucleara a SUA care presupune sporirea rolului armelor nucleare, inclusiv prin crearea si desfasurarea rachetelor cu incarcatura „de o putere redusa“, a declarat, miercuri, ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia rusa Sputnik,…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus marti oficial candidatura la alegerile prezidentiale anticipate din 22 aprilie, un scrutin boicotat de opozitie si condamnat de comunitatea internationala, transmite AFP. "Iata planul natiunii 2025, care consta intr-o intarire a caii si a mostenirii…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat la Ljubljana ca este daunator si periculos ca statele din Balcanii de Vest sa fie obligate sa aleaga intre Rusia si Occident. La conferinta de presa organizata dupa intrevederea cu ministrul sloven de externe, Karl Erjavec, Lavrov a apreciat ca asa…

- Opozitia venezueleana a exclus miercuri o participare la scrutinul prezidential din 22 aprilie fara garantii din partea guvernului presedintelui socialist Nicolas Maduro in masura sa asigure un proces electoral liber si transparent, transmite AFP. "Nu contati pe Unitatea Democratica, nici pe popor,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, este asteptat miercuri la Belgrad pentru o vizita oficiala de doua zile, menita sa intareasca relatiile traditional stranse dintre Rusia si aceasta tara din Balcani, in pofida faptului ca aspiratiile pentru un statut de tara membra a UE castiga tot mai mult teren…

- Ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere sambata, 17 februarie, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in contextul Conferintei de securtitate de la Munchen .

- Seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu credibilitatea Administratiei americane sub presedintia lui Donald Trump, informeaza sambata agentia de presa dpa. "Nu mai suntem siguri ca inca mai recunoastem America", a declarat Gabriel in a doua zi…

- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. "Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico conform News.ro . Purtatorul de cuvant al Ministerului de rxterne, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind „interferentele…

- Candidatul la președinția rusa, Xenia Sobciak, a depus o cerere la Curtea Suprema a Rusiei, solicitând anularea înregistrarii candidaturii lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale, scrie Radio Liberty, scrie paginaderusia.ro În declarația sa, Sobciak subliniaza ca…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Mai multi lideri din agentiile americane de informatii au avertizeaza ca Rusia va incerca sa intervina in alegerile americane din 2018, folosindu-se de retelele sociale pentru a raspandi propaganda si stiri false, la fel cum a facut in campania din 2016, relateaza Reuters.

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere, potrivit…

- În total opt persoane, printre care presedintele rus Vladimir Putin, au fost confirmati în mod oficial ca participanti la alegerile prezidentiale ce vor avea loc în Federatia Rusa în 18 martie, a anuntat joi Comisia Electorala

- Consiliul Electoral National din Venezuela a anuntat miercuri ca alegerile prezidentiale se vor desfasura pe 22 aprilie, informeaza AFP. Adunarea Constituanta, care a luat locul Parlamentului dominat de opozitie, a decretat in ianuarie ca alegerile trebuie sa aiba loc inainte de sfarsitul lui aprilie,…

- Total eronate si disproportionate. Asa a comentat ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, afirmatia presedintelui Igor Dodon precum ca unirea inseamna razboi civil, transmite IPN.

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie în Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a înregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia…

- Conservatorul Nikos Anastasadis a fost reales duminica presedinte al Ciprului in al doilea tur de scrutin, obtinand intre 54,5% si 59,5% din voturile exprimate, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne si date publicitatii de postul public de televiziune RIK, informeaza EFE. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa în care nu s-a decis daca se va înscrie, sa fie decise doar de electorat. Întrebat miercuri la o televiziune de știri daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis în…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost inclus in „raportul Kremlin“, prezentat luni Congresului SUA, in cadrul legii „Privind combaterea adversarilor Americii prin sancțiuni“. El apare in anexa „A” a raportului – in lista cu cei 114 de inalți oficiali ruși. Dar, intrucat nu exista inca sancțiuni…

- Sauli Niinisto, presedintele in exercitiu al Finlandei, a castigat, duminica, inca din primul tur, alegerile prezidentiale din aceasta tara, adunand peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Liderul autoproclamatei republici moldovenesti nistrene, Vadim Krasnoselski, a semnat un decret prin care a dispus organului electoral din regiune sa sustina actiunile Ambasadei Federatiei Ruse in vederea organizarii pe teritoriul transnistrean a scrutinului din 18 martie curent, cand cetatenii rusi…

- Organizarea de alegeri a fost decisa de Adunarea Constituanta de la Caracas, fiind denuntate de Washington ca un mijloc de a ocoli regulile democratice si a intari puterea presedintelui."Aceste alegeri nu ar fi nici libere, nici corecte. Ar agrava numai tensiunile interne si nu ar permite…

- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a apreciat luni ca 'exigentele' fata de europeni ale presedintelui american Donald Trump cu privire la acordul nuclear iranian 'seamana uneori cu niste ultimatumuri', informeaza AFP. 'Am constatat cu interes ca presedintele…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, care si-a amanat o vizita in Republica Islamica prevazuta la inceputul lui ianuarie din cauza manifestatiilor impotriva puterii iraniene, va merge pe 5 martie la Teheran, a anuntat el intr-un interviu care urmeaza sa fie publicat in editia de luni…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca și-a rugat colegii din PSD sa nu o mai masoare in sondaje pentru alegerile preizdențiale pentru ca nu dorește sa candideze in anul 2019.”I-am rugat și pe colegii mei sa nu ma mai masoare in sondaje, sa nu imi mai vehiculeze numele…

- Ministrul de Externe Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele 'remaniabile' si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. 'Orice membru din Guvern este remaniabil…

- Mexic nu detine informatii care sa confirme ca Rusia ar putea interveni in alegerile prezidentiale de anul acesta, sustinandu-l pe un politician de stanga, informeaza Enrique Ochoa Reza, presedinte al Partidului Institutional Revolutionar, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Codrin Stefanescu a anuntat ca PSD trebuie sa isi stabileasca candidatul in alegeri prezidentiale in cel mai scurt, iar in ciuda faptului ca Liviu Dragnea a spus ca nu e momentul pentru asa ceva, un deputat a iesit in fata anuntandu-si candidatura.

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala…

- In mai putin de 20 de ani, Vladimir Putin a reusit sa se identifice cu Rusia. Acesta a avut o ascensiune fulminanta, din functia de viceprimar al Sankt Petersburgului la cea de premier, apoi presedinte interimar si incepand cu anul 2000 presedinte ales al Federatiei Ruse. Pe 18 martie Vladimir Putin…

- Liderul Partidului Miscarea Nationalista (MHP) din Turcia a anuntat luni ca partidul sau va sustine tabara presedintelui Recep Tayyip Erdogan in timpul alegerilor prezidentiale de importanta critica din noiembrie 2019, informeaza dpa. "MHP nu va inainta un candidat la presedintia tarii.…

- Șeful PSD Gorj, Florin Carciumaru, spune ca din punctul sau de vedere Gabriela Firea ar intruni toate condițiile pentru a candida la alegerile prezidențiale de anul viitor din partea social-democraților. „Dorinta este sa caștigam. Din sondaje la noi cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat ca intentioneaza sa ramana in acesta functie si in anul 2018, in contextul speculatiilor ca ar putea sa paraseasca acest post din cauza relatiei tensionate cu presedintele Donald Trump, despre care ar fi spus ca este un "imbecil".

- Aina Gamzatova, o femeie musulmana in varsta de 46 de ani din Daghesta, este unul dintre contracandidații lui Vladimir Putin la președinție. Gamzatova este proprietarul celui mai mare holding media...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intilni cu omologul sau rus Serghei Lavrov. Despre asta a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…