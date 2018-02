Seful diplomatiei ruse afirma ca este periculoasa santajarea statelor din Balcanii de Vest

Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, este asteptat la Belgrad pentru o vizita oficiala de doua zile, menita sa intareasca relatiile traditional strinse dintre Rusia si aceasta tara din Balcani, in pofida faptului ca aspiratiile pentru un statut de tara membra a UE cistiga tot mai mult teren in Serbia,…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca noua lege ucraineana privind reintegrarea celor doua regiuni separatiste din estul tarii -Donetk si Lugansk - promulgata de presedintele Petro Porosenko cu o zi in urma - incurajeaza utilizarea fortei pentru restabilirea integritatii…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat miercuri - la finalul discutiilor purtate cu omologul sau sloven Karl Erjavec, cu ocazia unei vizite in Slovenia - ca Departamentul de Stat al SUA ar fi recunoscut ca ambasadorii americani din lumea intreaga au primit instructiuni clare sa convinga…

- Marina americana isi intensifica prezenta in Marea Neagra, ca parte a unui efort de a contracara prezenta crescuta a Rusiei acolo, a declarat un oficial militar american pentru CNN . Este o regiune care a devenit din ce in ce mai tensionata, pe masura ce Rusia si-a consolidat fortele militare in zona,…

- Ucraina ii comemoreaza azi pe cei ucisi in timpul Euromaidanului Monumentul Crucii din Kiev, Ucraina. Foto: facebook.com/petroporoshenko/photos. Ucraina marcheaza marti, 20 februarie, patru ani de la tragicele evenimente din 20 februarie 2014, când aproape 100 de protestatari…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere sambata, 17 februarie, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in contextul Conferintei de securtitate de la Munchen .

- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. "Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

- Rusia face si va face tot ce vrea in enclava baltica Kaliningrad, inclusiv sa desfasoare rachete tactice Iskander, fara a informa NATO, a declarat astazi seful Comitetului de aparare al Dumei de Stat, Vladimir Shamanov. "Este teritoriul nostru si facem acolo ce dorim", a spus Shamanov, fostul comandant…

- Halbe Zijlstra, ministrul olandez de Externe, a demisionat marti, dupa ce a recunoscut in fata Camerei inferioare a parlamentului ca a mintit cu privire la prezenta sa in cursul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Nu vad alta optiune, astazi, decat sa-mi…

- Ministrul Afacerilor Externe al Olandei, Halbe Zijlstra, a recunoscut intr-un interviu oferit publicatiei Volkskrant ca a mintit atunci cand a spus ca a fost prezent in anul 2006 la o intalnire cu presedintele rus, Vladimir Putin, la vila prezidentiala, unde liderul rus ar fi spus ca Rusia ar pretinde…

- Ministrul Afacerilor Externe al Olandei, Halbe Zijlstra, a recunoscut intr-un interviu pentru cotidianul Volkskrant ca a mințit atunci cand a spus ca a fost prezent in anul 2006 la o intalnire cu președintele rus, Vladimir Putin, la vila prezidențiala, unde liderul rus ar fi spus ca Rusia ar pretinde…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost inclus in „raportul Kremlin“, prezentat luni Congresului SUA, in cadrul legii „Privind combaterea adversarilor Americii prin sancțiuni“. El apare in anexa „A” a raportului – in lista cu cei 114 de inalți oficiali ruși. Dar, intrucat nu exista inca sancțiuni…

- Eforturile Chinei de a exercita o influenta ascunsa asupra Occidentului sunt la fel de îngrijoratoare precum actiunile subversive ale Rusiei, a declarat directorul CIA, Mike Pompeo, într-un interviu pentru BBC.

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC, citat de news.ro. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat.

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Era o eleva buna și o buna lunetista. Peste vreme, avea sa fie una de elita. Dar nu știa ca lucrul acesta avea sa o inrameze in istoria lumii. Lyudmila Mykhailivna Pavlichenko s-a nascut la 12 iulie 1916, la Bila Tserkva, Ucraina, Rusia. Cand avea 14 ani, s-a mutat cu familia ei la Kiev, unde s-a alaturat…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide…

- O tendinta tot mai larga de acceptare a anexarii Crimeei prinde contur in cercurile politice europene. Dar acest lucru ignora detaliile care pun la indoiala naratiunea Kremlinului despre sustinerea aproape universala si entuziasta pentru anexare a populatiei locale.

- In decembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, le-a spus diplomaților indieni ca Moscova susține un angajament diplomatic cu talibanii. Explicația lui Lavrov este ca nu se poate ajunge la un acord de pace in Afganistan fara participarea talibanilor - iar dialogul cu talibanii ar reduce riscul…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat proiectul de lege anuntat de presedintele francez Emmanuel Macron impotriva asa-numitelor 'stiri false' (fake news), apreciind ca aceste informatii...

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, au convenit, joi, la Cernauti, demararea unor negocieri in vederea incheierii unui protocol privind aplicarea noii Legi a Educatiei din Ucraina, care sa garanteze…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat ca intentioneaza sa ramana in acesta functie si in anul 2018, in contextul speculatiilor ca ar putea sa paraseasca acest post din cauza relatiei tensionate cu presedintele Donald Trump, despre care ar fi spus ca este un "imbecil".

- Din cauza ingrijorarii provocate de extinderea influentei Rusiei, Congresul SUA a solicitat sefului Pentagonului, James Mattis, sa pregateasca o analiza privind cooperarea militara a fiecarui stat din Balcanii de Vest cu Rusia. Mattis trebuie sa prezinte raportul Comisiilor de aparare si de politica…

- Dupa 3 ani de dezbatere și la 5 ani de la anexarea Crimeii de catre Rusia și de la declanșarea agresiunii ruse din Estul Ucrainei, Statele Unite au decis sa accepte livrarea de arme letale defensive catre Ucraina.

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Liderii rusi si-au pozitionat tara in „opozitie directa cu Occidentul“, provocand ingrijorari ca relatiile dintre cele doua parti sunt la cel mai ostil nivel de la sfarsitul Razboiului Rece, a declarat vineri la Moscova ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, transmite dpa.

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson incearca vineri, impreuna cu omologul sau rus Serghei Lavrov, sa depaseasca ani de tensiuni si sa gaseasca un teren de intelegere pe tema Coreei de Nord, programului nuclear iranian si viitorului Siriei, relateaza AFP conform News.ro . Johnson a fost primit…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intilni cu omologul sau rus Serghei Lavrov. Despre asta a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Rusia nu a fost niciodata o tara "militarista", spre deosebire de statele europene, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, dupa ce Boris Johnson, seful diplomatiei britanice, a comparat Rusia cu "militarista si antidemocratica" Sparta.

- Noul guvern al Austriei va întreprinde actiuni în Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022,…

- Ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a indemnat luni Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) sa coopereze cu Moscova pentru a combate traficul ilegal de droguri dinspre Afganistan, informeaza dpa și TASS. 'Îi îndemnam pe oficialii NATO la o dezvoltare…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu pot fi private de dreptul lor de a dezbate subiecte legate de integrarea europeana, a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in audierea sa anuala din comisia pentru afaceri europene a parlamentului de la Budapesta, transmite MTI. …

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Itinerarele tuturor trenurilor rusești, pina la sfirșitul acestui an, vor ocoli Ucraina, a anunțat ministrul Transporturilor din Rusia, Maxim Sokolov, citat de RIA Novosti. „Pina la sfirșitul acestui an, aceasta direcție va funcționa pe deplin și vom adapta complet mișcarea trenurilor la programul normativ”,…

- Dupa ce SUA au acuzat Rusia de hartuirea unui avion al sau intr-un mod "nesigur", peste Marea Neagra, un general rus decorat a ripostat, spunand ca pilotii americani nu au ce cauta sa zboare peste aceste ape europene, pentru inceput, scrie Newsweek , citat de Rador"Americanii nu au ce cauta in Marea…

- Luni au plecat primele doua trenuri incarcate cu marfa spre China. Una din garnituri va ajunge in aceasta tara din Orientul Indepartat prin Ucraina, Rusia si Kazahstan, iar containerele celuilalt tren vor fi transportate mai departe cu vaporul, din portul Pireu, potrivit Rador care citeaza agentia maghiara…

- Șeful diplomației americane Rex Tillerson susține ca "împreuna cu prietenii din Europa recunoaștem amenințarea activa pe care Rusia o prezinta&", într-un discurs ținut marți, pe tema politicii Statele Unite în Europa și

- "Ne dorim ca Romania sa devina cat mai repede membra a spațiului Schengen, consider ca are toate condițiile sa o faca. (...) Slovenia susține puternic aderarea Romaniei la OECD. Am avut ocazia sa discut cu secretarul general al OECD in legatura cu aceasta chestiune, am vorbit despre procesul de extindere…

- Potrivit legii promovate de sindicatul Solidaritatea (Solidarnosc), incepand cu 1 martie anul viitor, magazinele vor fi deschise doar in prima și in ultima duminica a lunii, iar incepand cu 1 ianuarie 2019, vor fi deschise doar ultima duminica a lunii, pentru ca in 2020 comerțul in zilele de duminica…

