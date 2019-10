'Imaginea Poloniei in media germane este incorecta. Criticile merg prea departe. Iar pluralismul in media poloneze este mult mai bine reprezentat', a declarat Czaputowicz. In Germania, pluralismul este limitat de corectitudinea politica, a mentionat seful diplomatiei poloneze. Acesta a apreciat in acelasi interviu ca sistemul de numire a judecatorilor din Germania este mai politizat decat in Polonia.

Agentia germana de presa aminteste ca sub guvernarea conservatorilor din partidul Lege si Justitie (PiS) Polonia a fost criticata pentru introducerea unor reforme institutionale controversate,…