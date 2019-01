Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul japonez de externe Taro Kono se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov luni la Moscova, dupa o recrudescenta a tensiunilor privind insulele Kurile, disputate intre cele doua tari, a anuntat...

- Rusia a anuntat ca va aduce in Crimeea cel puțin zece avioane de lupta de tip suhoi, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste o provocare in apropierea peninsulei, pana la sfarsitul anului.

- Ucraina a facut un pas important spre declararea legii marțiale, dupa ce Rusia a capturat trei nave ale marinei ucrainene, intr-o acțiune militara soldata cu raniți, in stramtoarea Kerci, in zona de acces a marii Azov, provocand o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, scrie AFP.UPDATE…

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu intelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane in cazul in care SUA se vor retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect…

- Retragerea SUA din tratatul INF ar putea afecta grav securitatea Europei, avertizeaza Serghei Soigu, ministrul rus al apararii. Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu întelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane în…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, s-a intalnit luni la Moscova cu seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, care ii astepta explicatiile privind retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (Intermediate Nuclear Forces Treaty, INF),…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA și preluat de agerpres. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice,…