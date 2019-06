Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Franta doresc repornirea procesului de pace din estul Ucrainei si organizarea de discutii cu Rusia, au declarat joi, la Kiev, ministrii de externe ai celor doua state, Heiko Maas si Jean-Yves Le Drian, transmite dpa. Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a mentionat o "discutie exceptional…

- Președintele francez Emmanuel Macron vrea sa aiba o întrevedere cu maresalul Khalifa Haftar pentru a discuta situația din Libia și a îl îndemna sa reia discuțiile pentru pace, a declarat marți ministrul francez de Externe, relateaza site-ul cotidianului New York Times citat de Mediafax.Macron…

- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a calificat drept o "reactie gresita" amenintarea Iranului de a nu mai respecta doua angajamente ale acordului nuclear din 2015 si a chemat Teheranul sa dea dovada de "maturitate politica", transmite AFP. "Iranul are o reactie proasta la reactia…

- Prezent la reuniunea miniștrilor de Externe ai țarilor G7, ale carei lucrari au avut loc in Franța – țara care in prezent asigura președinția acestui grup de țari dezvoltate – șeful diplomației franceze, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca britanicii trebuie sa indice «foarte rapid» cum au de gand sa…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din G-7, grupul principalelor state industrializate, ce va avea loc la sfarsitul saptamanii in Franta, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre administratia americana a lui Donald Trump si aliatii cei mai…

- Dezbaterile din Germania in favoarea unui singur loc european in cadrul Consiliului de Securitate al ONU nu sunt justificate, a declarat vineri seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, apreciind ca ideea de a ceda locul Frantei in aceasta perspectiva este "stupida", relateaza AFP, potrivit…

- Franta si Germania trebuie sa aiba ''o politica comuna in ceea ce priveste exporturile de arme'', a declarat vineri, la New York, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, dupa ce Berlinul a prelungit joi cu sase luni perioada de inghet pentru vanzarile de arme catre Arabia Saudita, informeaza…

- Franta si Germania trebuie sa aiba ''o politica comuna in ceea ce priveste exporturile de arme'', a declarat vineri, la New York, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, dupa ce Berlinul a prelungit joi cu sase luni perioada de inghet pentru vanzarile de arme catre Arabia Saudita,…