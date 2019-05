Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, joi seara, ca nu se va ajunge la razboi cu Iranul, pe fondul tensiunilor legate de programul nuclear al Administratiei de la Teheran.Intrebat, la Washington, daca intentioneaza sa ajunga la un razboi cu Iranul, Donald Trump a raspuns, potrivit…

- Iranul va invinge alianta americano-israeliana, a declarat miercuri ministrul apararii iranian Amir Hatami, citat de agentia locala Irna, insistand ca Teheranul 'va infrange frontul americano-sionist', potrivit Reuters, relateaza Agerpres.'Iranul este pregatit la cel mai inalt nivel pe plan…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a respins marti orice dorinta de razboi cu Iranul din partea SUA, ale caror manevre militare provoaca teama unei escaladari in regiunea Golfului, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."In mod fundamental nu cautam un razboi cu Iranul", a afirmat Mike Pompeo…

- SUA nu iși doresc un razboi cu Iranul și nici nu-și propuna sa rastoarne regimul, ci sa determine schimbarea politicii promovate de Teheran, susține reprezentantul special al SUA pentru Iran, Brian Hook.

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, în contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.

- Marea Britanie este preocupata de escaladarea tensiunilor pe teme comerciale între Statele Unite și China, fiind de parere ca nicio parte nu beneficiaza de pe urma unui razboi comercial, a declarat o purtatoare de cuvânt a premierului britanic Theresa May, informeaza cotidianul The New York…

- La un an dupa retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul, la decizia presedintelui american Donald Trump, în contextul escaladarii tensiunilor dintre Washington si Teheran, democratii avertizeaza ca administratia de la Casa Alba este pe cale sa angajeze Statele Unite

- Președintele iranian Hassan Rouhani va incepe luni prima vizita oficiala in Irak, menita sa imbunatațeasca relațiile dintre cele doua țari, a anunțat luni postul de televiziune de stat din Iran, citat de Reuters, scrie Mediafax.Vizita reprezinta un mesaj puternic pentru Statele Unite și pentru…