Stiri pe aceeasi tema

- Germania va face tot posibilul in zilele urmatoare pentru a se asigura ca exista un acord pentru momentul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat joi ministrul de externe german Heiko Maas, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește…

- Ministrul japonez de externe Taro Kono se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov luni la Moscova, dupa o recrudescenta a tensiunilor privind insulele Kurile, disputate intre cele doua tari, a anuntat...

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a avut parte de un dialog mai dur cu o jurnalista a BBC, in conditiile in care aceasta a insistat cu intrebari despre amnistia si gratierea care ar putea fi date de Guvernul Dancila, precum si de semnalul pe care il da Romania in prezent, exact la…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a avut parte de un dialog mai dur cu o jurnalista a BBC, in conditiile in care aceasta a insistat cu intrebari despre amnistia si gratierea care ar putea fi date de Guvernul Dancila, precum si de semnalul pe care il da Romania in prezent, exact la…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va gasi o metoda sa obtina aprobarea Parlamentului britanic in ceea ce priveste termenii Acordului pentru Brexit negociat cu Uniunea Europeana, a declarat miercuri Jeremy Hunt, ministrul britanic de Externe, citat de Reuters.

- Seful diplomatiei slovace Miroslav Lajcak a demisionat joi ca reactie la decizia parlamentului de la Bratislava de a respinge pactul ONU privind migratia, a anuntat Ministerul de Externe slovac, relateaza Reuters. Lajcak, care la adoptarea pactului era presedinte al Adunarii Generale a…

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a sosit luni la Teheran, pentru prima data de la preluarea mandatului, pentru discutii cu autoritatile iraniene in ce priveste acordul nuclear din 2015 si subiecte de interes bilateral, transmite Reuters, citand media din Iran. Jerremy Hunt 'se va intalni…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va efectua luni prima sa vizita oficiala in Iran, pentru a discuta cu Guvernul iranian despre mai multe probleme, printre care viitorul Acordului Nuclear semnat in anul 2015.