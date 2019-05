Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile s-au intensificat in ultimele zile, pe fondul unei preocupari crescute cu privire la un posibil conflict intre SUA si Iran. La inceputul saptamanii, Statele Unite au retras o parte din personalul sau diplomatic de la ambasada americana din Bagdad dupa o serie de atacuri asupra a patru…

- Iranul va invinge alianta americano-israeliana, a declarat miercuri ministrul apararii iranian Amir Hatami, citat de agentia locala Irna, insistand ca Teheranul 'va infrange frontul americano-sionist', potrivit Reuters, relateaza Agerpres.'Iranul este pregatit la cel mai inalt nivel pe plan…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a avertizat, luni, in legatura cu riscul aparitiei unui conflict neintentionat intre SUA si Iran ca urmare a disputei referitoare la acordul nuclear iranian, transmit Reuters si AFP. ''Suntem extrem de ingrijorati de riscul unui conflict izbucnit accidental,…

- Ieșirea din tratatul nuclear este una dintre ”numeroasele opțiuni” ale Iranului dupa ce Statele Unite au înasprit sancțiunile la adresa teheranului, a declarat duminica ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif, transmite Reuters. Declarația vine dupa ce Washingtonul…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif nu crede ca presedintele american Donald Trump doreste un razboi cu Iranul, dar considera ca acesta ar putea fi ademenit intr-un conflict, conform unui interviu acordat Reuters miercuri, la sediul misiunii Iranului la ONU din New York. "Nu cred ca vrea…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters, potrivit…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a acuzat Israelul ca doreste razboi si a avertizat ca acest comportament, dar si cel al Statelor Unite, creste sansele unui conflict in regiune, scrie Reuters.