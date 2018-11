Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a declarat miercuri ca intentioneaza sa consolideze utilizarea liniilor securizate pentru a comunica cu tari aliate, exprimandu-si ingrijorarea ca numeroase contacte au loc in prezent prin intermediul aplicatiei WhatsApp, relateaza AFP. "Ministrii…

- Seful diplomatiei saudite a declarat pentru Fox News ca vinovatii vor fi trasi la raspundere pentru "acasta greseala monumentala si grava". Riadul a recunoscut vineri ca agenti sauditi l-au ucis pe Khashoggi, dupa ce acesta intrat in consulat, insa a negat ca printul misteritor sau regele…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a acuzat UE ca ar cauta sa „pedepseasca” Regatul Unit pentru ca a decis sa o paraseasca, facand o paralela cu Uniunea Sovietica care-și impiedica cetațenii sa o paraseasca.

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, este criticat de lumea diplomatica dupa ce a comparat Uniunea Europeana (UE) cu Uniunea Sovietica intr-un discurs pe care l-a sustinut la Congresul Partidului Conservator, relateaza AFP.

- Ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, a spus vineri ca Marea Britanie folosește cazul otravirii fostului agent secret Serghei Skripal pentru a-și atrage sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexitul izoleaza Londra, relateaza Reuters.

- Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a promis sa convinga Uniunea Europeana sa adopte sacntiuni mult mai severe impotriva Rusiei pentru tentativa de otravire a fostului agent GRU, Serghei Skripal si a fiicei...