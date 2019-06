Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, participa sambata la Montreux, in Elvetia, la foarte discreta reuniune anuala a Grupului Bilderberg, ce reuneste peste o suta de personalitati politice si economice europene si din America de Nord in jurul unor probleme cu miza mondiala, informeaza AFP.



Prezenta oficialului american a fost confirmata pentru presa de Departamentul de Stat al SUA.



Semn al confidentialitatii care domneste in jurul acestei reuniuni, ea nu figureaza pe agenda oficiala a secretarului de stat american, iar prezenta lui nu este mentionata in lista de participanti…