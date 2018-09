Stiri pe aceeasi tema

- "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu acordat duminica televiziunii Fox News, atribuind Beijingului responsabilitatea pentru conflictul taxelor vamale intre cele doua mari puteri, relateaza AFP. Administratia…

- Statele Unite vor aplica incepand din 23 august taxe vamale de 25% pe produse chinezesti cu o valoare totala de 50 de miliarde de dolari, a anuntat marti reprezentantul american pentru comert, transmite agentia Belga.

- Administrația Donald Trump intenționeaza sa creasca de la 10% la 25% nivelul noilor taxe vamale impuse in cazul unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, in incercarea de a forța Beijingul sa ofere concesii comerciale, a declarat o sursa familiara cu planul autoritaților SUA,…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a recunoscut ca Phenianul continua sa produca materiale nucleare, la sase saptamâni dupa summitul istoric între Donald Trump si Kim Jong Un, scrie AFP, care citeaza news.ro. Președintele SUA declara luna trecuta ca amenintarea…

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde de dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie. Analistii spun ca razboiul comercial intre SUA si China ar putea stimula si mai mult exporturile de cereale din…

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie. Analistii spun ca razboiul comercial intre SUA si China ar putea stimula si mai mult exporturile de cereale din bazinul…

- Capete de porc, fistic sau whisky marca Jack Daniel's sunt numai cateva dintre produsele americane aflate pe lunga lista vizata de tarife vamale suplimentare chineze si care ar putea afecta schimburile comerciale intre primele doua economii mondiale.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a exprimat miercuri sprijinul pentru iranienii care protesteaza impotriva guvernului lor, pe care il acuza de 'coruptie, nedreptate si incompetenta', relateaza AFP. 'Poporul iranian cere ca liderii sai sa imparta bogatia tarii si sa raspunda nevoilor…