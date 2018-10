Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicate miercuri in Monitorul Oficial, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat pentru politica si aparare in cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN).

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) se va pronunta, miercuri, incepand cu ora 12.00, pe marginea conflictului juridic intre premier si presedinte, in urma sesizarii depuse de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce premierul Viorica Dancila si-a delegat atributiile in perioada 6-13 august, anunța…

- Fostul director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), Sorin Chirila, a contestat in instanța hotararea Consiliului Județean Alba prin care a fost schimbat din funcție pe motiv ca a indeplinit varsta legala de pensionare. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul…

- Premierul Viorica Dancila a luat hotararea de a o elibera , la cerere, pe Corina Silvia Pop din functia de secretar de stat al Ministerului Sanatatii. Potrivit Monitorului Oficial, incepaand cu data de 1 octombrie 2018, Corina Silvia Pop se elibereaza, la cerere, din functia de secretar de stat al Ministerului…

- Premierul Viorica Dancila si-a scurtat concediul de odihna cu o zi. Ea a ajuns, luni dimineața, la Palatul Victoria. Viorica Dancila trebuia sa fie in concediu in perioada 6-13 august, potrivit unei decizii publicate, pe 31 iulie, in Monitorul Oficial. Atributiile sale privind conducerea operativa…

- Premierul Viorica Dancila si-a scurtat concediul de odihna cu o zi, ea fiind asteptata luni la Palatul Victoria, au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale. ”Premierul va veni, probabil, astazi (luni - n.r.) la birou”, au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale. Viorica…

- Prim-ministrul Sorin Grindeanu i-a delegat pe 17 ianuarie 2017 vicepremierului Sevil Shhaideh atributiile de sef al Executivului, de miercuri pana luni, cat timp el se va afla in Statele Unite ale Americii pentru a participa la inaugurarea presedintelui ales, Donald Trump. Potrivit unei decizii…

- Atribuțiile lui Paul Stanescu, in fruntea Guvernului. Potrivit legii, pe perioada in care premierul este in conediu, cel desemnat sa-i țina locul preia doar conducerea operativa a Executivului. Procedura este una, mai degraba, informala, caci legislația nu prevede procedura concreta prin care premierul…