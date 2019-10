Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria s-a adresat Comitetului de Ministri al Consiliului Europei si a solicitat intocmirea unui raport in problema Cimitirului din Valea Uzului, deoarece prin actiuni concrete trebuie ”impiedicata ocuparea teritoriilor prin cimitirele militare” – a declarat telefonic pentru agentia ungara de presa…

- Ungaria s-a adresat Comitetului de Ministri al Consiliului Europei si a solicitat intocmirea unui raport in cazul Cimitirului din Valea Uzului, relateaza agentia ungara de presa MTI, potrivit MEDIAFAX.Attila Tilki, membru al delegației Ungariei in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei…

- Dacian Cioloș i-a demontat Vioricai Dancila intregul scenariu al complotului Opoziției impotriva numirii Rovanei Plumb. Cioloș a declarat ca Dancila fusese avertizata de toata lumea asupra necesitații desemnarii unei alte persoane pentru postul de comisar european, pentru a fi evitata o noua rușine…

- Unele tari vest-europene vor sa distruga competitivitatea Europei Centrale prin promovarea unei politici economice de tip socialist, a declarat ministrul ungar de externe la forumul economic organizat în orasul polonez Krynica, potrivit MTI și Rador.Péter Szijjártó…

- La finalul saptamanii trecute, președintele Parlamentului Ungariei, Kover Laszlo a participat la doua acțiuni publice in Romania. Șeful legislativului ungar, fost coordonator de servicii secrete in Ungaria la sfarșitul anilor 90 și reprezentantul polului ultra-naționalist din FIDESZ, partidul ungar…

- Comitetul Economic și Social European (CESE) invita Comisia sa reflecteze mai in profunzime asupra opțiunilor de politica menite sa contribuie atat la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, și deci la combaterea schimbarilor climatice, cat și la menținerea competitivitații. Obiectivul trebuie…

- Dancila a explicat eurodeputaților ca Romania a demonstrat in timpul exercitarii președinției Consiliului Uniunii Europene ca este membru cu drepturi depline in Uniunea Europeana. De asemenea, premierul Romaniei a subliniat faptul ca in Europa nu trebuie sa existe ”mai multe viteze”, facand aluzie la produsele…

- Candidata pentru șefia Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus luni ca își va da demisia din funcția de ministru al Apararii indiferent de rezultatul votului de marți din Parlamentul European, relateaza Reuters. ”Mâine voi cere încrederea Parlamentului European. Indiferent…