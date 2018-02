Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova trece la un alt nivel. Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3 au fost preluate in…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Liniștea așternuta peste DNA de la momentul deciziei Curții Constituționale ce cataloga drept neconstituționala colaborarea in anchete cu SRI, pe motiv ca ofițerii de securitate nu trebuie sa produca probe pentru mediul judiciar, a fost tulburata de o serie de dezvaluiri facute in ultimele zile de Vlad…

- Fostul adjunct al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Prahova Adrian Radulescu, anchetat de seful DNA Ploiesti pentru cercetare abuziva, a declarat, luni seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, prezentata de Mihai Gadea la Antena 3, ca procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu i-au cerut favorizarea…

- "Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna și o manipulare", a scris Dan Voiculescu pe blogul…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Antena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- Andreea Cosma, deputata PSD, a prezentat, luni seara, la Antena 3, cateva mesaje de amenințare pe care le-ar fi primit pe data de 23 ianuarie. ”Probabil de la domnul Negulescu!”, a identificat destinatarul Vlad Cosma, fratelele deputatei, cu referire la procurorul Mircea Negulescu. ”Daca…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, este acuzat ca a obținut ilegal asfaltarea drumului catre vila sa de lânga Ploiești, dezvaluia în 2017 Incisiv de Prahova și FLUX 24. DNA Ploiești era considerata unitatea de elita a DNA, dar situația a explodat dupa dezvaluirile despre procurorul Mircea…

- Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei, premierul Dancila si PSD analizeaza informatiile aparute in spatiul public cu privire la uriasul scandal declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea Negulescu. Conducerea DNA…

- Procurorul șef DNA Ploiești, Lucian Onea, a declarat luni intr-o conferința de presa, cu privire la acuzațiile fostului deputat Vlad Cosma, ca inregistrarile cu procurorul Mircea Negulescu, daca sunt autentice, nu sunt din perioada in care a lucrat la DNA Ploiești.„Se fac referiri la fostul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut prima reacție in scandalul urmat de uimitoarele dezvaluiri ale ale fostului deputat Vlad Cosma. El a a prezentat inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, de la DNA Ploiesti, care i-ar fi cerut sa fabrice si sa planteze probe. Dupa…

- Procurorii anticoruptie din Ploiesti au deschis un dosar penal privind infractiuni de santaj care ii vizeaza pe membrii familiei Cosma, dar si pe apropiati ai acestora, se arata intr-un comunicat remis presei luni, 12 februarie, de DNA. Informatia vine dupa ce, duminica, au aparut in spatiul public…

- "Avem tabloul complet a ceea ce inseamna azi lupta impotriva corupției și funcționarea justiției. Nu doar ca sunt alese ținte, dar dosarele acestora se și fabrica. Pana acum am aflat cu toții de martori falși, puși sa scrie la comanda sub amenințarea cu pușcaria, de inregistrari trucate, de documente…

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, reactioneaza la inregistrarile prezentate de fostul deputat Vlad Cosma, duminica seara, la Antena 3."Eu cred ca cel mai importat e ca s-a autosesizat Inspectia Judiciara. Nu e suficient. Trebuie facuta o ancheta rapid, stabilit daca probele de aseara sunt adevarate,…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal. Aceasta este prima reactie a procurorilor DNA dupa…

- Directia Nationala Anticoruptie respinge veridicitatea declaratiilor fostului deputat Vlad Cosma, care a acuzat institutia ca fabrica dosare si a prezentat inregistari ale unor discutii pe care le-ar fi avut cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, de la DNA Ploiesti. Totodata, intr-o declaratie…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre…

