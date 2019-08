Şeful de la Protecţia Copilului a demisionat după declaraţiile revoltătoare A demisionat directorul adjunct al Direcției pentru Protecția Copilului Galați, care a indignat o tara intreaga cu declaratiile lipsite de emaptie fata de minora care sangera in strada. Ciprian Groza a spus despre fata ca a avut „un act sexual consimțit” desi copila nu are decat 14 ani. Intreaga situatie a fost catalogata de acelasi The post Seful de la Protectia Copilului a demisionat dupa declaratiile revoltatoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DIICOT Felix Banila a anunțat miercuri ca Gheorghe Dinca va fi testat cu aparatul poligraf, inculpatul dandu-și consimțamantul in acest sens. „Avem și consimțamantul dat de inculpat in acest sens, urmeaza sa fie testat”, a spus Banila intr-o conferința de presa. Procurorul șef a adaugat ca suspectul…

- Un detaliu extrem de important in ancheta de la Caracal a fost dezvaluit in urma cu putin timp de procurorul șef al DIICOT, Felix Banila. Butoiul de metal in care s-au gasit prin cernere ramasite umane si fragmente de bijuterii – este un arzator improvizat, probabil, chiar de catre Gheorghe Dinca. In…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca victimele lui Gheorghe Dinca, Alexandra și Luiza, trebuie cautate in afara curții, chiar daca barbatul spune ca le-a omorat pe cele doua fete, dupa ce le-a rapit și violat. Intrebat daca a fost percheziționata toata casa…

- Ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, a anuntat, marți, ca-si da demisia din functie, dupa 6 zile de mandat. „In urma unei discutii pe care am avut-o cu premierul am decis sa ma retrag din functia de ministru de Interne. Retragerea din aceasta demnitate trebuie vazuta ca un nou inceput pentru…

- Un incident scandalos, care arata cat de vulnerabil este sistemul și cat de expuși și fara aparare sunt consilierii de probațiune in fața unor infractori cu probleme serioase de comportament, s-a produs, joi dimineața, in Capitala. Un individ cu vadite probleme comportamentale a transmis live pe Facebook…

- Paul Stanescu, președintele executiv interimar de doar cateva zile al PSD, a demisionat, vineri, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD. Pe agenda ședinței se afla stabilirea strategiei partidului pentru perioada urmatoare și stabilirea datei congresului pentru alegerea unei noi conduceri a…

- Procurorul – șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Felix Banila, a avut nevoie de 24 de ore pentru a oferi presei primele date in cazul tentativei de omor asupra ministrului Doina Pana, ministru al apelor și padurilor in funcție la data comiterii…