Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a explicat aseara de ce a ales un spital privat in dauna unuia de stat cand a fost internat. Șeful PSD a spus ca s-a dus la spitalul privat fiindca acolo l-a chemat un doctor in care are mare incredere, dupa ce i-a salvat-o pe iubita lui, Irina. ''M-au acuzat ca am fost la un spital privat.…

- Director la OCPI Argeș din partea PSD, dupa ce a mai deținut aceeași funcție și cand era susținator infocat al PDL, Radu Banica se da peste cap de luni de zile sa iși angajeze iubita la Cadastru. Saptamana trecuta, pe ultima suta de metri, Elena Oprea, partenera lui Banica, s-a inscris la concursul…

- Primarul din Albeni este iar in atenția presei, dupa ce a mutat biroul contabilei in holul instituției. Funcționara se plange ca este nevoita sa muceasca in condiții inumane, dupa ce a fost scoasa in frig cu tot cu dosare, iar calculatorul pe care il folosește nu este functional. Contabila primariei…

- Mesaje de 1 Martie. Prima zi a primaverii este aproape. Trimite-le persoanelor dragi din viata ta mesaje cu prilejul Martisorului. Inspira-te de aici si transmite-le cele mai bune ganduri si cele mai calde urari cu ocazia venirii primaverii! Mesaje de 1 Martie pentru iubita Martie sa-ti…

- Seful interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Calin Nistor, a prezentat, vineri, bilantul institutiei pentru anul 2018 precizand ca au fost solutionate pe fost peste 3.500 de dosare, in scadere cu 9,7% fata de anul 2017. De asemenea, au fost condamnati 584 de inculpati, intre care un…

- Dosarele Sky News, Black Cube si cel al lui Cristian Borcea sunt aproape de finalizare, in contextul in care in primul se redacteaza solutia, iar in celelalte doua se fac actele finale inainte de adoptarea solutiilor, a afirmat procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, dupa sedinta de bilant pe anul…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, nu i-a convins, luni, pe parlamentarii din comisiile juridice sa majoreze bugetul instituției pe 2019, acesta plangandu-se ca este atacat ca nu are „activitate mai intensa” in condițiile in care nu are banii necesari sa faca angajari.Potrivit propunerii…