Șeful de la Autotrăzi își rotunjește leafa la CFR Călători Informația apare pe situl de internet al companiei naționale CFR Calatori, companie care nu are nici in clin nici in maneca cu realizarea de autostrazi și drumuri naționale, zona in care Ștefan Ionița este specialist. CFR Calatori se ocupa desigur cu transportul persoanelor pe calea ferata. In aceasta funcție, pentru o participare lunara care poate dura 1-2 ore, Ștefan Ionița va mai incasa in jur de 1.000 de euro, pe langa salariul sau de la CNAIR, cuprins intre 4.500 și 7.000 de euro. Articolul integral pe DIGI24 . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Seful CNAIR da asigurari. In 2018 vor fi terminati cu siguranta 60 de kilometri de autostrada a spus luni Ștefan Ionița, prezent la un forum de specialitate, potrivit Economica.net . Read More...

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a anuntat luni ca in 2018 se vor finaliza „cu siguranta” lucrarile la 60 de kilometri de autostrada, acesta fiind un total al mai multor sectoare aflate in stadii avansate de executie.Citeste…

- Performanțele directorului general CNAIR, Ștefan Ionița, care l-ar indreptați pe acesta sa primeasca mai mulți bani pe langa salariul sau, sunt neclare. In ultimii 2-3 ani compania nu a predat circulației niciun kilometru de autostrada, licitațiile stau blocate și contestate, contractele semnate nu…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…