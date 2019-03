Șeful de cabinet al lui Juan Guaidó a fost reținut Serviciile secrete din Venezuela l-au reținut pe șeful de cabinet al liderul opoziției, Juan Guaidó, dupa un raid la domiciliul sau din Caracas, scrie BBC.



Guaidó a cerut eliberarea imediata a șefului sau de cabinet, Roberto Marrero, despre care nu se știe unde se afla în prezent.



Locuința parlamentarului din opoziție, Sergio Vergara, care este vecin cu Marrero, a fost de asemenea percheziționat, dar acesta nu a fost reținut.



Pe Twitter, Guaidó a scris ca Marrero a fost "rapit" și ca agenții secreți au &"plantat&" în locuința acestuia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

