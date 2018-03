Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Iasiului Gabriel Harabagiu a fost demis din functie, dupa ce prefectul judetului a semnat vineri ordinul de incetare a mandatului sau de consilier local, in urma excluderii din PSD. Harabagiu anunta ca va contesta in instanta decizia Prefecturii, considerand ca institutia a cazut intr-o…

- Daca documentatia trimisa de PSD este completa, prefectul Marian Serbescu trebuie sa emita ordinul de incetare a mandatului lui Harabagiu in maximum 30 de zile. Conform legii, excluderea din partid atrage pierderea functiei de consilier local si automat pe cea de viceprimar. Ordinul provoaca efecte…

- Primarul liberal al comunei Mateesti a ales sa intre in greva foamei, dupa ce grupul consilierilor locali PSD ar fi boicotat sedintele Consiliului Local, facand din comuna valceana singura din tara care nu are buget aprobat pe anul 2018."Ma simt obligat sa va informez ca la aceasta ora comuna…

- Directorul Minprest Serv Rovinari susține ca un lider din cadrul PNL Gorj l-ar fi amenințat dupa o emisiune la care au participat ca-i va face plangeri la instituțiile statului. Gabriel Giorgi ii acuza pe liberali ca, in loc sa vina cu proiecte și programe pentru gorjeni și romani, se…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Seful Camerei Deputatilor a lansat afirmatii grave despre asa zisul 'stat paralel' si a spus cine ar face parte din aceasta structura. Dragnea nu l-a uitat nici pe seful SPP, Lucian Pahontu, pe care l-a acuzat, din nou, in mod direct…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca maine ii va convoca pe alesii locali intr-o sedinta de indata pentru a lamuri situatia achizitiei Casei de Cultura a Sindicatelor din municipiu. Imobilul este scos la vanzare de anul trecut de catre o firma de lichidare judiciara.Pretul este de…

- Seful unui serviciu al Directiei Operatiuni Speciale si doi ofiteri sunt cercetati disciplinar in urma perchezitiilor gresite efectuate de politistii din Prahova la locuinta profesorului de Istorie, Corneliu Riegler, din Capitala, In februarie, mascatii i-au spart usa profesorului de Istorie. Ei cautau…

- Un cercetator stiintific clujean in domeniul fizicii moleculare, dr. Radu Bratfalean, a facut plangeri penale impotriva mai multor inspectori ai Garzii Forestiere Cluj, a unui politist si mai multor procurori, sefi de parchete aflate in jurisdictia Curtii de Apel Cluj, pe care ii acuza de fals, abuz…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.215 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in data de 14 martie 2018, ora 12.00, ce va avea loc…

- Anunțul a fost facut de primarul Horia Tiseanu la ședința Consiliului Local in cadrul careia a fost aprobat bugetul pentru 2018. Cand a venit vorba despre investițiile de la Casa de Cultura, primarul a afirmat ca "ori aloci o suma mare, ori nu aloci deloc, pentru ca nu poți sa cumperi jumatate din numarul…

- „In contextul asumarii de catre aproape 90 de localitati din Republica Moldova a unei declaratii de unire cu Romania, consilierii PMP vor solicita Consiliului Local al Municipiului Iasi semnarea unui document prin care Iasul sa faca pasul hotarator pentru cele doua tari, la 100 de ani de la Marea Unire",…

- Reprezentanti de firme, antreprenori si oficiali din administratia locala s-au intalnit ieri la Fab Lab, in cadrul unei dezbateri, unde au analizat mai multe teme de interes, printre care industria IT si noutatile fiscale. La dezbaterea PINMagazin a participat Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicatiilor…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in 26 februarie 2018 luni ora 15,30, ce va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local. Ordinea de zi este compusa din urmatoarele puncte: 1. Proiect de hotarare…

- In urma taierilor abuzive a copacilor din municipiu, primarul urbei s-a ales cu mai multe reclamatii si sesizari din partea cetatenilor si se pare ca aceste probleme nu se vor opri aici atata timp cat nu exista transparenta si comunicare in actiunile Municipalitatii.

- Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat pentru joi, 22 februarie, de la ora 15, pe consilierii locali, in ședința ordinara a acestei luni. In total, aleșii vor analiza și vota 21 de proiecte de hotarare, plus “Diverse”. Primele doua proiecte aflate pe ordinea de zi se refera, pentru…

- Proiectul bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018 va fi analizat si votat de Consiliul Local in sedinta extraordinara de luni, 19 februarie. „In urma dezbaterilor publice si a tuturor etapelor parcurse pana acum, bugetul general al Municipiului Iasi va avea o valoare totala de aproximativ…

- La 20 de ani de la desființarea Mocaniței, plangeri penale și acuzații reciproce intre doi investitori care vor sa exploateze porțiuni din calea ferata in scop turistic. Calea ferata ingusta care traverseaza o parte din Munții Apuseni, in lungime de 94 km, intre orașele Turda și Abrud, a luat ființa…

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat ca Primaria a finalizat amenajarea parcului de joaca la Gradinița Pinocchio. Acesta este doar inceputul și continuam cu celalalte gradinițe și structuri

- Ingrid Zaarour, fosta sefa a ANRP, Horia Georgescu, fost sef al ANI, fostul deputat Theodor Calin Nicolescu si alte persoane judecate in dosarul ANRP au depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a trei experti evaluatori din DNA, pe care ii acuza, printre altele, de abuz in serviciu, fals…

- Aleșii hușeni se intalnesc joi, intr-o ședința extraordinara in care vor analiza 13 proiecte de hotarare. Printre cele mai importante se numara aprobarea bugetului local pentru acest an și a unor credite de angajament pentru lucrari de infrastructura. Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat…

- Subiectul cel mai disputat al anului in Vrancea, si anume terenul gasit parca de nicaieri pe care se doreste, deocamdata la nivel declarativ, construirea noului spital al judetului a incins la maxim puterea si opozitia.

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a inmanat sambata, 10 februarie, personalitaților județene dar și invitaților din Ucraina, Republica Moldova și Polonia, diploma și medalia aniversara la implinirea a 630 de atestare documentara a orașului și a Cetații de Scaun. Momentul s-a consumat in sala…

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, a anunțat vineri in cadrul unei conferințe de presa ca proiectul bugetului pe 2018 se afla in dezbatere publica, iar pe 19 februarie va fi supus aprobarii Consiliului Local. El a afirmat ca proiectul prevede venituri totale de 40,4 milioane de lei și cheltuieli…

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, a anunțat ca proiectul bugetului pe 2018 se afla in dezbatere publica, iar pe 19 februarie va fi supus aprobarii Consiliului Local. El a afirmat ca proiectul prevede venituri de 40,4 milioane de lei și cheltuieli de 49 de milioane. Primarul a mai spus ca…

- Procurorul Radu George Bucurica are un dosar stufos. Conform Antena 3, pe numele sau au fost inregistrate 60 de plangeri penale pentru harțuire și alte fapte de acest gen. Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta de Curte de Casație și Justiție a dispus, luna trecuta, incetarea delegarii…

- Angajatii de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Botosani au declantat astazi un protest spontan in fata institutiei. Acestia sunt nemultumiti ca doar sefii beneficiaza de anumite mariri salariale. Acestia ameninta conducerea institutiei ca vor depune o plangere penala la Politie.

- Proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii «Sf. Maria» Iasi" a fost lansat oficial, in prezenta conducerii judetului - presedintele CJ Maricel Popa si prefectul Marian Serbescu - si a directorului spitalului, Radu Terinte. Investitia insumeaza 40 la suta din totalul…

- In ședința ordinara a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2018, unul dintre proiectele ce viza modernizarea Bulevardului Nicolae Titulescu a fost respins de catre alianța PSD-Nicolae Dragu. Primarul municipiului Calarași, Daniel Ștefan Dragulin, vine cu urmatoarea declarație: ”Cu regret constat,…

- Cei 21 de alesi locali din Alba Iulia au primit, marti, in sedinta Consiliului Local tablete de ultima generatie pe care ar urma sa primeasca proiectele de hotarare. Decizia a fost aplicata anul trecut si de Consiliul Judetean Alba, insa a fost un esec deoarece doar doi consilieri folosesc tabletele…

- Conducerea Scolii Gimnaziale "Elena Cuza" a inaugurat, alaturi de oficiali ai Consiliului Local, ai Primariei si ai Inspectoratului Scolar Neamt trei grupuri sanitare din scoala. Potrivit RomaniaTV.net, cel care a taiat panglica de iesire la WC a fost insusi primarul municipiului Piatra Neamt. Toaletele…

- Primii 15 cetateni au primit vineri, 19 ianuarie, extrasele de carte funciara, dintr-un total de 4.364 de proprietati Locuitorii din Copaceni au devenit primii ilfoveni care beneficiaza in totalitate de avantajele Programului Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF), prin care autoritațile și-au…

- Sesiunea de dezbateri, la care sunt prezente circa 200 de persoane, a fost deschisa de catre Genoveva Farcas, inspector scolar general. La eveniment sunt invitati: primarul orasului, Mihai Chirica, seful judetului, Maricel Popa, prefectul Marian Serbescu sau Camelia Gavrila, deputat si presedinte al…

- Deputatul PSD Dorel Caprar spune ca primarul Gheorghe Falca a transformat Aradul in jucaria sa personala, aratand pe zi ce trece ca face tot ce vrea in acest oraș. In ultima perioada, edilul se joaca de-a administrația pe banii aradenilor, ultimul exemplu fiind marirea impozitelor, dupa care, brusc,…

- Consilierul local Aurel Ciobotaru, membru al Partidului Național Liberal, este noul viceprimar al comunei Broșteni. Primarul din localitate, liberalul Emilian Dumitriu, a anunțat in aceasta seara, dupa ședința Consiliului Local, rezultatul votului prin care Ciobotaru a devenit viceprimar. ”In urma votului…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca vantul puternic a creat probleme si in oras. In mare parte pe strazile principale s-a intervenit cu utilaje. Potrivit lui Romanescu mai sunt strazile mai mici unde angajatii Edilitara trebuie sa insiste cu deszapezirea. Primarul a cerut ca activitatile…

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Scindarea se simte si in Guvern. O parte din ministri sunt de partea premierului, altii nu. Primarul…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul local 'pierde' 60 de milioane de lei ca urmare a reformei fiscale, mentionand ca administratia locala va incerca sa compenseze suma respectiva cu alte venituri, in special fonduri europene. 'Marea…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.215 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in data de 15 ianuarie 2018, ora 12,00, in sala de sedinte…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a respins categoric marti initiativa colegului lui de partid Mihai Paraschiv privind organizarea unui referendum privind dizolvarea Consiliului Local. Consiliul ii este ostil lui Romanescu, acesta...

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca reducerile de personal ar putea sa inceapa din luna februarie. 150 din cei aproximativ 800 de angajati ar putea fi concediati, scrie MEDIAFAX . ”In jur de 150 de persoane pleaca, in conditiile in care vom primi…

- Avocatul Maria Vasii, aparatorul lui Liviu Dragnea, a sosit in aceasta dimineata la sediul DNA pentru a consulta documentele depuse in dosarul TelDrum de catre procurorii anticoruptie. La iesire, avocatul a marturisit jurnalistilor ca dupa ce a consultat probele, ii va propune presedintelui PSD sa…

- Le-am propus principalilor actori politici din plan local sa participe la un scurt exercițiu. Acestora li s-a cerut sa realizeze un rezumat a ceea ce a insemnat din perspectiva lor anul 2017, dar sa faca și previziuni cu privire la 2018. Vom vedea la finalul lui 2018 daca prezicerile sau promisiunile…

- Preluarea de catre Primarie a unor bunuri imobile de la Fortus a fost una dintre principalele teme de dezbatere din sedinta plenului Consiliului Local (CL) de ieri. Consilierii locali au votat in unanimitate includerea terenului de 23,5 ha si a sapte active in patrimoniul public al municipiului Iasi.…

- In intreg satul Candesti, comuna Dumbraveni, au fost montate lampi stradale cu led, care imbunatatesc vizibilitatea conducatorilor auto și ofera siguranta cetatenilor. Montarea acestor lampi cu led a inceput inca de anul trecut si face parte dintr-un program accesat de primarul Valentin Tilvar, fiind…

- Primarul satului Drepcauți, raionul Briceni, este învinuit de comiterea infracțiunii de trafic de influența si risca amenda în marime de la 2000 la 3000 de unitați convenționale sau închisoare pâna la cinci ani. Cercetarea cauzei penale în care acesta este vizat a fost…