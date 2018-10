Şeful Consiliului Judeţean Iaşi s-a vaccinat împotriva gripei „Anul trecut am avut peste 100 de decese din cauza gripei. Vaccinarea este benefica pentru copii, pentru persoanele in varsta, dar si pentru cele defavorizate", a pledat presedintele Consiliului Judetean. „Campania de vaccinare antigripala este o continuare a celei de anul trecut si, la randul ei, va fi urmata de vaccinarea antirujeolica. Aceasta va incepe la Iasi, campania urmand sa se extinda in Bacau si in celelalte judete ale Moldov (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

