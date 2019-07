Seful companiei de drumuri si-a dat demisia, dupa ce Dancila a cerut revocarea sa

Directorul General al CNAIR, Narcis Neaga, a anuntat marti seara ca renunta la functie, la 24 de ore dupa ce premierul Viorica Dancila i-a cerut Ministrului Transporturilor sa-l revoce.



"Avand in vedere importanta dezvoltarii infrastructurii rutiere pentru bunul mers al economiei romanesti si faptul ca pentru a reusi sa atingem cu succes acest obiectiv este nevoie de buna credinta si de colaborarea neconditionata a tuturor factorilor de decizie din Romania precum si in urma unei discutii pe care am avut-o cu Presedintele Consiliului de Administratie, Costin Mihalache, am decis sa renunt…