Seful Companiei de Autostrazi, avertisment pentru constructorul DN73: “nu sunteti intr-o statiune de odihna!”

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile ale mandatului sau de ministru interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, l-a desemnat ca director interimar al Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB), incepand cu 1 februarie 2019, pe controversatul Gabriel Stoe....

- Pe vremuri era bataie la admiterea in Institutul de Marina de la Constanta. Se intra greu si la Liceul de Marina. Azi nu mai intereseaza pe nimeni, fiindca nu mai avem flota. Si, oricum, romanii nu mai erau atrasi de navigatie, pentru ca bisnita a murit, iar marinarii asiatici accepta salarii de doua…

- "#ȘI cu "Base" ce-ați facut? Traian Basescu a fost ministru al Transporturilor in 5 guverne, timp de 7 ani. In anul 1999, ministrul Basescu ne spunea chiar așa: "Romania nu are nevoie de autostrazi, ne ajung drumurile naționale!"... Așa, #ȘI? ...ȘI a primit voturi pentru a deveni primarul…

- Antreprenorii se vor plictisi de prezenta mea, dar trebuie sa terminam loturile de autostrazi si tronsoanele de cale ferata aflate in executie, iar cat timp Romania si romanii vor autostrazi eu cred ca daca ne oprim si 15 minute ne costa foarte mult, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan…

- Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Baișanu, se declara solidar cu Ștefan Mandachi și i-a solicitat ministrului PSD al Transporturilor, Razvan Cuc sa ia in considerare „apelul disperat” al moldovenilor privind nevoia alocarii de fonduri pentru autostrazi. Conform site-ului stiripesurse.ro,…

- Dupa ce au avut, o perioada insemnata de timp, conducere interimara, Ministerele Dezvoltarii Regionale si Transporturilor au noi sefi cu atributii depline. Dupa ce seara trecuta presedintele a semnat decretele de numire a social-democratilor Daniel Suciu ca vicepremier si ministru al Dezvoltarii si,…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, i-a avertizat, joi, pe constructorii de autostrazi, ca le vor fi reziliate contractele daca vor fi constatate intarzieri din vina lor, potrivit unui comunicat primit de la minister.Rovana Plumb si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,…

- La propriu, autoritatile le vor permite soferilor sa vireze la dreapta la semafor, chiar si atunci cand acesta arata culoare rosie, o masura anuntata de Guvern drept un test destinat fluidizarii traficului rutier. Reglementarea, promovata de ministrul Transporturilor, Norbert Hofer (membru al partidului…