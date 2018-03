Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Conferinta Capital Transporturi si Infrastructura 2018, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a facut o radiografie a principalelor proiecte de infrastructura aflate in derulare.

- Niciun sector de drum national sau autostrada nu era inchis sambata dimineata din cauza conditiilor meteorologice din ultima perioada, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Cinci drumuri nationale erau inchise traficului vineri la ora 18:00 iar pe alte sapte se circula cu restrictii de tonaj, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Niciun sector de drum national sau autostrada nu este inchis, vineri dimineata, cand Capitala si 14 judete sunt sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, insa in judetul Harghita a fost instituita o restrictie de tonaj pe DN 13A, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Consiliul de Administrație al Companiei de Autostrazi și Drumuri Naționale a discutat luni posibilitatea de a plati bani in plus directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe langa salariul acestuia de 4.700 – 7.000 de euro lunar, pe criterii de...

- Circulatia rutiera pe Autostrada A2, oprita duminica dupa-amiaza intre Bucuresti si Fetesti din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, a fost redeschisa de la ora 23.00, potrivit news.ro.Conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), incepand cu ora 23.00…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis dupa inspectia din ianuarie de pe lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda sa ii acorde un termen de 90 de zile constructorului italian Tirrena Scavi pentru a rezolva problemele constatate, in special cele de planeitate si rugozitate.…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Lucratorii de la drumuri si autostrazi au actionat, in cursul zilei de joi, pana la ora actuala, cu 475 de autoutilaje si au raspandit 855,6 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmis AGERPRES.…

- Autostrada Soarelui si mai multe sectoare de drum national sunt in continuare inchise, marti dupa-amiaza, pe alte sosele fiind instituite restrictii de tonaj, au anuntat reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Intre orele )5.00 si 13.00, s-a actionat cu…

- Nu sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei din cauza conditiilor meteorologice, luni dimineata, dar se circula in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Asociația Pro Infrastructura a dat in judecata, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dupa ce institutia a refuzat sa comunice documentul prin care s-a reziliat contractul cu asocierea Salini-Impregilo. Potrivit unui anunt al ONG-ului, CNAIR a argumentat refuzul de a prezenta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a facut receptia lucrarilor pe Autostrada A10, intre nodurile Turda si Aiud, desi, sustine Asociatia Pro Infrastructura, autostrada este pregatita pentru a primi traficul rutier. “Insa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Inspectia in vederea receptiei pe lotul 4 al autostrazii Sebes - Turda ar putea fi facuta abia in martie, pentru ca acolo nu s-au terminat lucrarile, insa, chiar daca acest tronson va fi receptionat, nu se va putea deschide circulatia in zona pana cand nu va fi finalizat si lotul 3, pentru ca lotul…

- Drumarii au actionat cu peste 1.500 de utilaje si au raspandit peste 5.300 de tone de material antiderapant, la nivel national, in perioada 10-12 februarie 2018, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) remis luni AGERPRES. "Facem…

- "In urma discutiilor cu antreprenorii si in baza experientei privind capacitatea lor de a evolua pe proiect, am facut o analiza care arata ca datele de mai jos sunt fezabile pentru 2018", au spus pentru ECONOMICA.NET surse din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) vrea eliminarea punctelor periculoase de pe drumurile din Romania prin implementarea unor masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat contractul privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau din Autostrada A8, sustine Asociatia Pro Infrastructura, in timp ce reprezentantii CNAIR spun ca acest contract a incetat…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ”isi bate joc in continuare de Moldova” prin rezilierea contractului privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures-Ditrau din Autostrada A8, Moldova fiind condamnata la ”subdezvoltare si izolare”, au…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca a constatat probleme la lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda si a decis suspendarea procesului de receptie.Citeste si: S-a incheiat VOTUL! Un sondaj al Federatiei Europene a HOTARAT: Cea mai buna gimnasta…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Un audit de siguranța rutiera menționeaza numeroase nereguli pe lotul 3 al autostrazii Sebeș - Turda, în pofida dorinței Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de a deschide traficul. Zone în care baltește apa, bitum în exces, deficiențe de planeitate, drumuri…

- Comisia constituita in cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construcția lotului 4 al autostrazii Sebeș – Turda, a constatat o serie de neconformitați ceea ce a dus la suspendarea procesului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a facut publice imagini cu lucrarile in desfasurare pe loturile 1 si 2 ale Autostrazii Sebes – Turda. Acestea sunt tronsoanele de la Sebes si pana la Aiud, care ar urma sa fie finalizate cel mai tarziu anul viitor.

- Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in conditii de siguranta, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit mandatul directorului general Stefan Ionita, au precizat, pentru News.ro, surse din domeniul transporturilor.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII In 13 ianuarie 2017, Stefan…

- O portiune de 12 kilometri din autostrada Sebes-Turda trebuia deschisa ieri, insa inspectorii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au constatat ca lucrarile nu sunt conforme și au luat decizia amanarii, din nou, a deschiderii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri…

- Reteta folosita la asfaltare face soseaua periculos de alunecoasa. Firma de constructii nu a facut comentarii, dar autoritatile promit ca se vor face reparatii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri lungime si trebuia inaugurat, la fel ca de altfel intreaga autostrada Sebes-Turda, inca din 2016. Inca…

- Dupa demolarea unei porțiuni din autostrada Oraștie-Sibiu, oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu inaugureaza alte șosele la patru benzi fara a verifica cu strictețe modul privind respectarea siguranței rutiere și proiectul de construire a drumului și structurilor.

- In dimineata zilei de 9 ianuarie, mai multi angajati ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi folosind o masina de serviciu in interes personal, pentru a cara usi, dupa ce cu o zi inainte au fost vazuti carand moloz.

- In 2018 Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vizeaza darea in folosința a 157 de kilometri și nu se va face rabat de la respectarea calitații. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, a spus, marți, presei, la inspecția tehnica a lotului 3 de la Autostrada Sebeș-Turda,…

- În câteva zile, oficialii CNAIR urmeaza sa anunte deschiderea traficului autostrazii Sebes-Turda, Lot 3. O echipa de specialisti din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere se va deplasa la Cluj si împreuna cu angajatii DRDP Cluj va inspecta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748.

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astazi, 26 decembrie 2017, in intervalul orar 06:00 22:00, circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisa pe trei sectoarele de drum, astfel: bull; Autostrada A2 Bucuresti…