Stiri pe aceeasi tema

- Ion Duduianu, zis „Segher”, lider al Clanului Duduienilor a facut infarct, noaptea trecuta, in jurul orei 22:00, pe fondul unor afecțiuni Post-ul Unul din liderii Clanului Duduianu a murit in Penitenciarul din Gaești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ion Duduianu a facut infarct in spatele gratiilor. Medicii penitenciarului au incercat sa il resusciteze, insa fara succes. Dus la spital, Ion Duduianu s-a stins din viata in ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-l salva, informeaza stirileprotv.ro. Acesta se afla internat la spitalul din Gaesti,…

- O femeie in varsta de 79 de ani si-a pierdut viata, iar sotul acesteia a ajuns la spital, in urma unui incendiu izbucnit joi dimineata in apartamentul loc dintr-un bloc din sectorul 3 al Capitalei.

- CHISINAU, 17 sept — Sputnik. Un barbat de 38 de ani, cetațean al Republicii Moldova, a murit într-o închisoare din orașul Terni, Italia. Presa din peninsula scrie ca moldoveanul ar fi murit în urma tratamentului de care a avut parte în pușcarie.CC0 / Pixabay / 12019Dubla…

- Un accident rutier spectaculos a avut loc in apropiere de Ranca, informeaza Romania TV. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara carosabilului. La fața locului au intervenit echipaje de la serviciul de ambulanta, dar și cei de la salvamont. Atat șoferul,…

- Licitația pentru procurarea a 50 de autobuze noi pentru municipiul Chișinau urmeaza sa se desfașoare pe 28 august. Șeful interimar al Direcției transport și cai de comunicație, Vitalie Butucel, a amintit, în ședința operativa de la Primarie, ca licitația fixata pentru mijlocul lunii iulie…

- Reprezentantii IPJ Teleorman au anuntat, miercuri, ca autopsia sotului ministrului Carmen Dan arata ca acesta a murit din cauza unui infarct miocardic acut. „Ca urmare a informatiilor solicitate de reprezentanti ai mass media in legatura cu decesul sesizat in ziua de 3 iulie a.c. in localitatea Videle,…