Stiri pe aceeasi tema

- Situatia se complica in ceea ce priveste lupta pentru locatia viitoarei sali polivalente a Timisoarei. Seful PSD Timis, Calin Dobra, spune ca anuntarea si transmiterea la CNI, de catre Primaria Timisoara si primarul Nicolae Robu, a locatiei din spatele stadionului „Dan Paltinisanu”, va duce la probleme…

- Va reamintim ca primarul Nicolae Robu a propus CNI un teren aflat in vecinatatea Stadionului „Dan Paltinișanu” pentru amplasarea viitoarei sali polivalente. De asemenea, el a dat și ordinul ca mai multe construcții aflate in acea baza sportiva sa fie demolate, fara ca CNI sa fi dat un raspuns…

- Consilierii locali au predat luni, 15 iulie, printr-o hotarare, terenul de langa stadion catre Compania Naționala de Investiții (CNI) și și-au asumat ca primaria sa intrețina investiția vreme de 15 ani. Locul unde se va face viitoarea sala polivalenta de 16.000 de locuri nu a fost decis inca de catre…

- Primaria Timisoara nu renunta in lupta cu reprezentantii Consiliului Judetean Timis in ceea ce priveste locul in care va fi construita sala polivalenta cu 16.000 de locuri. Va reamintim ca Nicolae Robu vrea ca investitia sa fie realizata in oras, pe un teren aflat langa Stadionul „Dan Paltinisanu”,…

- Alegerile locale din 2020 bat la ușa pentru unele partide, care testeaza deja anumiți candidați pentru a le estima șansele intr-o confruntare directa cu primarul Nicolae Robu și președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. Partidul Pro Romania, pana acum, a fost destul de secretos in aceasta…

- Deputatul de Timiș Marilen Pirtea a cerut lamuriri de la vicepremierul Romaniei cu privire la planurile Companiei Naționale de Investiții de a construi o sala polivalenta pentru Timișoara, despre care se discuta in van deja de cațiva ani buni. Va reamintim, reprezentanții Primariei Timișoara…

- De mai multi ani, primarul Nicolae Robu sustine ca a identificat terenul pentru construirea salii polivalente in Timisoara, in timp ce presedintele CJ Timis o doreste ridicata in comuna Giroc. 'Nu v-ati saturat de acest ping-pong? Sunt convins ca pentru Timisoara conteaza mai mult sa se faca ceva…

- Vasile-Daniel Suciu, vicepremier și ministrul al Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, a mers la Stadionul „Dan Paltinișanu” insoțit de președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. Ministrul a fost intampinat la sosirea in zona arenei de catre activistul Cristi Brancovan,…