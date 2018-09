Stiri pe aceeasi tema

- Recrutarea face parte din procesul de reforma și restructurare organizatorica a asociației. Toți cei interesați iși pot trimite CV-ul și o scrisoare de motivație la adresa [email protected] pana in data de 9 septembrie 2018, ora 23:00 CET (sau 00:00, ora Romaniei), specificand…

- Locul unde urma sa fie construit primul centru de legume și fructe din Timiș a fost aprig disputat in plenul Consiliului Județean Timiș, in luna noiembrie a anului 2017. Consilierii județeni PSD au propus ca locație pentru primul centru de legume-fructe localitatea Tomnatic, iar liberalii…

- Consiliul Județean Timiș și-a propus sa realizeze, din fonduri proprii, opt bazine de inot didactice in tot atatea orașe din județ. Este vorba de o investiție care se ridica la apoape 6,5 milioane de euro, bazinele urmand a fi construite in Buziaș, Ciacova, Deta, Faget, Gataia, Jimbolia, Recaș și Sannicolau…

- „In urma vizitei la fața locului și a monitorizarii activitații asociației precum și a conținutului programului cultural, in urma discuțiilor și intalnirilor avute cu reprezentanți ai Primariei Municipiului Timișoara, ai Consiliului Județean Timiș, ai Ministerului Culturii și Identitații…

- Mii de persoane care locuiesc in trei sate din județul Timiș vor putea ajunge mai repede in primul oraș din apropiere, Gataia. Cu bani de la Consiliul Județean Timiș, un tronson de drum de aproape 4,5 kilometri a fost modernizat, iar astazi a avut loc inaugurarea lucrarilor, in prezența șefului instituției,…

- Drumul care leaga Ivanda și Iohanisfeld (Ionel) a fost asfaltat, pe o lungime de 6,7 kilometri, cu fonduri de la Consiliul Județean Timiș – aproximativ 8 milioane lei cu tot cu TVA. Marți, 10 iulie, președintele CJ Timiș, reprezentanții constructorului și primarii din cele doua localitați…

- Un copil de opt ani, din localitatea Uncesti, judetul Vaslui, a ajuns la spital taiat la gat, in acest caz fiind declansate anchete la Politie si la Protectia Copilului pentru a stabili ce s-a intamplat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- S-a vorbit mult timp despre maternitate, iar acum, pe un teren de 5.000 de metri patrați, intre Casa Austria și Carrefour, va fi construita noua maternitate. Finanțarea a fost obținuta de Consiliul Județean Timiș pe Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Ungaria, in parteneriat…