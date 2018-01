Seful CCR: Am cerut redefinea erorii judiciare, a relei credinte si a gravei neglijente

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. El a spus ca au fost admise obiectii care vizau mai ales raspunderea magistratilor.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Sesizarile care vizeaza legile 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004, privind organizarea CSM, urmeaza sa fie dezbatute in data de 30 ianuarie in sedinta CCR. Este vorba despre sesizarile formulate de catre Curtea Suprema si de PNL.

- Intr-o decizie formulata marti, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind Statutul functionarilor publici, urmare a unei sesizari a presedintelui Klaus Iohannis, astfel incat functionarii publici trimisi in judecata in cadrul unui proces penal sa fie suspendati…

- Curtea Constituționala (CCR) a declarat neconstituționale prevederi din Legea privind organizarea judiciara și a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justiției, respectiv Statutul magistraților și organizarea CSM. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca, mai exact, patru…

- Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici CCR a admis, marti, sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie…

- Curtea Constitutionala (CCR) a decis, in sedinta de marti, ca infiintarea sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor – cuprinsa in randul modificarilor aduse legii 304 din 2004 – este constitutionala. Totodata, s-a aflat ca forul condus de Valer Dorneanu a amanat cu o saptamana, adica pana pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- Klaus Iohannis a adresat, joi, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea trimisa joi Curtii Constitutionale ca modificarile aduse Legii 303/2004 in legatura cu raspunderea materiala a magistratilor incalca Constitutia si reglementari internationale, deoarece au un continut "neclar" si "confuz", nu corespund cerintelor…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.DOCUMENTUL poate fi consultat AICI "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.

- Sedinta importanta, in aceste momente, la Instanta Suprema. Judecatorii care conduc sectiile Inaltei Curti de Casatie Si Justitie au decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in ceea ce priveste Legile Justitie, inainte ca acestea sa fie promulgate.

- PNL a contestat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea privind statutul magistratilor!Documentul poate fi consultat AICI ”Domnului Valer DORNEANU,Președintele Curții ConstituționaleStimate domnule Președinte,In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția…

- N-a trecut multa vreme dupa ce in spatiul public se vehiculase, pe surse, ca premierul nu ar sustine legea privind statutul Casei Regale, dar si ca Executivul ar urma sa dea aviz negativ pe marginea proiectului ca au aparut primele reactii. “Dl Tudose nu-i presedintele partidului”, a subliniat, in prima…

- La o zi de cand modificarile la Legea 303/2004, cea privind Statutul magistratilor, primeau unda verde in plenul Senatului, urmand sa ia calea Cotrocenilor, in vederea promulgarii, la fel se intampla si cu proiectul de modificare a Legii 304/2004, privind organizarea judiciara. Si in acest caz, Camera…

- Intr-o sedinta din care n-a lipsit deja celebrul protest cu pancarte, Legea 303/2004, cea privind statutul magistratilor, a trecut de Senat. Mai exact proiectul cu modificarile la legea privind statutul judecatorilor si procurorilor, care a fost adoptat cu 80 de voturi “pentru”, nicio abtinere si niciun…

- Comisia pentru legile Justitiei a reglementat, luni, capitolul din proiectul care modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor referitoare la raspunderea magistratilor, noile amendamente urmand a fi incluse in Raportul care va fi transmis plenului Senatului, care este Camera decizionala.

- Legile Justitiei | Tariceanu, despre criticile magistratilor: Fiecare are dreptul sa-si exprime parerea Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, referitor la criticile magistratilor la modificarile Legilor Justitiei, ca fiecare are dreptul sa isi exprime opinia, dar dezbaterea…

- Amendamentele lui Șerban Nicolae la legea privind statutul magistraților: Președintele nu mai poate refuza numirea procurorilor șefi, iar procurorii sunt numiti de Presedintele Romaniei și se bucura de stabilitate si sunt independenti in exercitarea atributiilor de serviciu, in conditiile prevazute…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre acestea fiind abrogat articolul care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi.

- Intre cele 30 de amendamente depuse la Statutul magistraților (Legea 303/2004), senatorul Șerban Nicolae propune și abrogarea unei prevederi care “taie” din atribuțiile președintelui, la numirea procurorilor -șefi. Astfel, senatorul propune ca șeful statului sa nu mai poata refuza (nici macar o singura…

- Legea 303 privind Statutul judecatorilor si procurorilor a fost votata de Camera Deputatilor, votul final fiind dat intr-un cor de fluieraturi a deputatilor. Parlamentarii au decis convocarea unei sedinte...

- Plenul Senatul a armonizat luni cu decizia CCR propunerea legislativa prin care se stabileste ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale,…

- Comitetul liderilor grupurilor parlamentare au convocat, luni, sesiunea de vot final pentru statutul magistratilor si modifcarea legii Agentiei Nationale de Integritate. Sedinta a fost programata imediat dupa momendul solemn dedicat omagierii Regele Mihai. UPDATE Modificarea Legii 303/2004 privind Statutul…

- Legea care modifica legea ANI si modificarile la Statutul magistratilor au fost adoptate de Camera Deputatilor Comitetul liderilor grupurilor parlamentare au convocat, luni, sesiunea de vot final pentru statutul magistratilor si modifcarea legii Agentiei Nationale de Integritate. Sedinta a fost programata…

- Majoritatea PSD-ALDE ar putea solicita, luni, in Biroul permanent, convocarea unei sedinte a plenului Camerei, cu sesiune de vot final, dupa sedinta solemna de omagiere a Regelui Mihai, programata intre orele 15.00-17.00, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse parlamentare.

- Lazar, despre votul privind Statutul magistratilor: Dorinta de a pune sub control Justitia e mai puternica decat ratiunea Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, cu referire la votul pe articole dat in Camera Deputatilor la legea privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Statul se indreapta cu acțiune in regres, prin Ministerul Finanțelor, impotriva magistraților care au savarșit erori - au decis deputații, care au adoptat miercuri seara un amendament la Legea 303/2004 privind Statutul judecatorilor și procurorilor. "Dupa ce prejudiciul a fost acoperit…

- Parlamentul a reusit o premiera miercuri. Legea privind statutul magistratilor, care face parte din pachetul de legi pe Justitie, apare ca deja adoptata pe data de 6 decembrie, de catre Camera Deputatilor, potrivit paginii online a Senatului. Insa la aceasta ora inca nu s-a terminat dezbaterea proiectului…

- Proiectul PSD-ALDE de modificare a legii privind statutul magistratilor, care se dezbate la aceasta ora in plenul Camerei Deputatilor – nu s-a ajuns nici la jumatatea amendamentelor – si proiectul de modificare a Legii ANI a lui Florin Iordache au ...

- Plenul Camerei Deputatilor a tinut, in deschiderea sedintei de miercuri dimineata, un minut de reculegere pentru Regele Mihai I, care a murit marti, fiind apoi proiectate imagini din timpul discursului sustinut de Majestatea Sa in 2011 in Parlament. Liderul deputatilor PNL Raluca Turcan a propus sistarea…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 4 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Va prezentam textul integral al cererii:…

- Deputatul PSD Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, anunța ca prima lege din pachetul dezbatut in comisie, 303/2004, privind statutul judecatorilor și procurorilor, va intra la vot in Camera Deputaților miercuri, 6 decembrie.Modificarile la Legea 303/2004…

- „In urma dezbaterilor si consultarilor cu tot sistemul juridic din Romania (...) am reusit sa modificam ca un prim raport al Comisiei speciale Legea 303 care vizeaza Statutul procurorilor si judecatorilor”, a declarat Florin Iordache. Florin Iordache a precizat in randul modificarilor importante…

- „Dupa ce prejudiciul a fost acoperit integral de catre stat, acestuia ii revine dreptul de a se indrepta cu actiune in regres prin Ministerul Finantelor, impotriva judecatorului sau procurorului care cu reacredinta sau neglijenta a savarsit eroarea judiciara cauzatoare de prejudicii”, potrivit amedamentului…

- Comisia speciala parlamentara pentru modificarea legilor Justitiei a decis pastrarea in forma actuala a articolului 94 din Legea privind Statutul judecatorilor si procurorilor.Articolul 94 din Legea 303 la Titlul IV privind raspunderea judecatorilor si procurorilor prevede ca: "Judecatorii…

- Statutul magistraților, legea de funcționare a CSM și legea de organizare judiciara ar urma sa treaca in aceasta saptamana de Comisia Speciala din Parlament, conform unor surse. Urmeaza ca in alte zece zile sa fie votate in plenul celor doua camere, deși au primit aviz negativ de la CSM , iar asociațiile…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat joi, in cadrul unui eveniment la Viena, ca provocarea cea mai mare este acum in Romania pastrarea independenței magistraților, iar daca legea propusa privind statutul acestora va fi adoptata in Parlament "va afecta grav" independența…