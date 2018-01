Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a informat vineri ca ministrul Energiei, Toma Petcu, si-a anuntat retragerea din Guvern din motive de sanatate, locul sau urmand sa fie luat de deputatul Anton Anton. "Asa cum am anuntat in prealabil, ALDE isi mentine cele patru portofolii pe…

- Mandatul lui Constantin-Florin Mituletu-Buica, vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Electorale Permanente, inceteaza la cerere, potrivit unei decizii a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial.Conform aceleiasi decizii, Constantin-Florin…

- Costuri suplimentare si birocratie tipic romaneasca. Acreditarea ceruta prin Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate este un proces extrem de complex, foarte costisitor si care depaseste posibilitatile materiale ale multor cabinete de medicina a familiei. In acelasi timp, este vorba…

- Sistemul medical actual, bazat pe asigurari sociale de sanatate, nu mai functioneaza, iar Romania trebuie sa se gandeasca la o alta varianta, in conditiile in care exista doar 5 milioane de platitori in totalul populatiei de 20 milioane de persoane, a spus Laurentiu Mihai, presedintele Casei Na­tionale…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. „A cazut Guvernul Tudose, al doilea prim-ministru al Securitatii dupa Grindeanu, pus si dat jos de Dragnea in doar o jumatafe de an. Ca a plecat, nicio paguba, nu a folosit cu nimic tarii…

- Ministrul Sanatatii, s-a intalnit cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si reprezentantii acestei institutii pentru a discuta propunerile de debirocratizare a actului medical care urmeaza sa fie cuprinse intr-o Ordonanta de modificare a Legii nr. 95 a Sanatatii. Ministrul Sanatatii…

- ”Avem, in Romania, asigurari de sanatate obligatorii. Daca ma uit ca sunt aproape cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de persoane. Cred ca e momentul sa ne intrebam daca ne dorim asigurari de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe plata, cat ne dorim si cine sa suporte.…

- Sistemul informatic al CNAS, in continuare vulnerabil Sistemul informatic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nu a fost proiectat pentru gradul de complexitate caruia trebuie sa-i faca fata, a declarat presedintele CNAS, Laurentiu Mihai. El a vorbit joi, într-o conferinta,…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu Mihai, sustine ca Romania este tara cu aproape cele mai mici contributii pentru sanatate din Uniunea Europeana, dar cetatenii isi doresc servicii de calitate comparabile cu cele din alte state care platesc mult mai mult in aceasta…

- "Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel de putere asupra justiției. Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistrații acoperiți și salut curajul de a pune pe…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri pentru rezolvarea situatiei medicilor de familie. Astfel, responsabilitatea retetei cu medicamente compensate va fi a medicului specialist.

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sustine ca sistemul de sanatate trebuie sa primeasca o finantare mult mai buna decat in prezent, astfel incat toti pacientii sa poata avea acces la servicii medicale. „Nu cunosc care este necesarul de asistenta medicala,…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma intr-un comunicat remis presei ca noile masuri privind debirocratizarea actului medical agreate impreuna cu reprezentantii CNAS vor fi introduse intr-un proiect de ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni. 'Noile masuri…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu-Teodor Mihai , este in direct, vineri, la Libertatea, de la orele 10:00. Președintele CNAS va explica situația creata prin refuzul medicilor de familie de a semna actele adiționale pentru prelungirea contractelor de servicii și care lasa…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in ingrijire, avand in vedere ca unii doctori nu mai pot prescrie rețete, bilete de trimitere și concedii medicale pentru ca nu au semnat contractele cu casele de asigurari de…

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern.Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue…

- "CNAS isi exprima in continuare toata disponibilitatea. Am prelungit programul. Peste 60% dintre contractele de la nivelul tarii sunt semnate in acest moment. Sunt destui (n.r. - medici de familie) care au fost plecati si doresc sa semneze acum. Cautam cai legale (...). Pe de alta parte, avand in…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Resita prezenta, recent, situatia financiara a unitatii, care a adunat datorii de aproape 13 milioane de lei, din care aproape trei sunt in termenul de scadenta, restul de zece trecand cu mult peste acest termen (sase fiind arierate). Toate catre furnizori.…

- Medicii de familie din Neamț sunt in discuții daca sa mai consulte gratuit sau daca sa afișeze tarifele pentru serviciile medicale de la 3 ianuarie 2018. Nemulțumirea lor ține de ignorarea de catre decidenți a solicitarilor pe care ei le tot discuta cu Guvernul, cu Casa Naționala de Sanatatate și cu…

- Modificarile si completarile aduse de Guvern la Legea sanatatii, pentru a stimula creșterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate si pentru responsabilizarea angajatorilor in ceea ce privește plata la timp a CASS datorate de catre angajați,…

- Ministrul Sanatatii, prof. dr. Florian Bodog, s a intalnit astazi cu reprezentantii producatorilor de medicamente din cadrul Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice si din Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente, informeaza Ministerul Sanatatii. La intalnire au mai…

- Ministerul Sanatații: Se lucreaza la regandirea taxei clawback pentru toate medicamentele Ministerul Sanatatii anunta ca va fi infiintat un grup de lucrucare are ca obiectiv regandirea taxei de clawback pentru toate medicamentele, inclusiv pentru medicamentele ieftine care risca sa fie retrase de pe…

- Astazi a avut loc la Guvern o intalnire a primului ministru, Mihai Tudose si a ministrului Sanatatii, Florian Bodog, cu producatorii si distribuitorii de imunoglobulina. La aceasta intalnire au mai participat seful Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Laurentiu Mihai, secretarul de stat in Ministerul…

- Medicul Alexis Cochino spune ca unul dintre adolescenții pe care ii are in grija a incercat sa-și ia viața, disperat de lipsa tratamentului. Miercuri dimineata, la ora 10, la Guvern are loc o intalnire intre premierul Mihai Tudose, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, dar și șefi ai Casei Naționale…

- Vietile a circa 100 de copii sunt puse in pericol de lipsa de pe piata a imunoglobulinei, iar unul dintre ei, grav bolnav, a incercat sa se sinucida, spune medicul pediatru imunolog Alexis Cochino. Problema e cunoscuta de foarte mult timp, dar ministrul Sanatatii, Florian Bodog, nu a reusit sa o rezolve…

- Premierul Mihai Tudose l a convocat azi pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, intr o sedinta la Guvern pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, conform stiripesurse.ro. Miercuri, la ora 10:00, ministrul Sanatatii a fost convocat la o noua intalnire.…

- Intalnire de urgența la Palatul Victoria in scandalul imunoglobulinei. Premierul Mihai Tudose l-a convocat marți pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, intr-o ședința la Guvern pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania.La intalnirea de la Palatul…

- Aceste categorii sunt incluse in ordonanța adoptata recent de Guvern, care modifica prevederile Legii Sanatații, astfel incat sa intre in concordanța cu prevederile Codului Fiscal, care vor intra in vigoare de anul viitor. Deși cei direct vizati nu știu nici pana la acest moment cum vor proceda exact…

- Așa numiții colacei din jurul taliei nu sunt doar o problema estetica. Principala problema vine din faptul ca grasimea din jurul abdomenului indica grasime și in jurul organelor, precizeaza jurnalista Andreea Sava intr-o postare pe blogul sau.

- Premierul l-a numit, miercuri seara, pe Laurentiu Mihai la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Postul de presedinte al CNAS era vacant, din seprtembrie, cand Marian Burcea a fost retinut in dosarul decontarilor ilegale de servicii medicale. Pana acum, ...

- Pana acum, acesta a deținut funcția de director executiv al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania. Perioada de interimat al lui Razvan Vulcanescu la conducerea CNAS a luat sfarșit, dupa aproape doua luni de cand acesta fost desemnat sa il inlocuiasca pe Marian Burcea, care…

- Laurentiu Mihai, care din mai 2011 a fost director executiv al al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice, a fost numit membru al Consiliului de Administratie si presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu critica, intr-o postare pe Facebook, intitulata "Un lobby-ist farma la conducerea CNAS", numirea lui Laurentiu Mihai, director al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice, la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. "Astazi, domnul Tudose…

- Noul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) este Laurentiu-Teodor Mihai, care incepand din 2011 a ocupat functia de director al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice. Postul de presedinte al CNAS era vacant din 1 seprtembrie, dupa ce Marian Burcea a fost retinut de…

- Principala nemulțumire a medicilor de familie din Neamț este, așa cum spunea in interviul acordat recent de dr. Mihaela Carmen Covrig, președinta Asociației Patronale a Medicilor de Familie din Neamț, saptamanalului “Mesagerul de Neamț” , lipsa unei distincții clare intre cheltuielile de funcționare…

- Institutul de Urologie din Cluj, in pragul falimentului, dupa epoca Lucan. Medicii cer sa nu fie desfiintat institutul Conducerea Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj impreuna cu deputatul Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, au vorbit luni, intr-o…

- Sistemul cardului national de sanatate nu functioneaza. Nici PIAS, platforma online a CNAS pe care furnizorii de servicii medicale sunt obligati prin lege sa verifice calitatea de asigurat a pacientilor lor, pentru a le putea acorda servicii decontate de Casa de Asigurari de Sanatate, nu functioneaza.

- Doua din cele 16 persoane reținute ieri de DNA in dosarul decontarilor fictive de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB) au fost arestate preventiv, alte opt fiind plasate in arest la domiciliu.

- Cardul de sanatate este din nou functional, dupa ce sistemul informatic a fost indisponibil, marti dimineata, aproape trei ore, din cauza unei defectiuni tehnice, potrivit reprezentantilor Casei Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Conform Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,…

- Un numar de 16 reprezentanti ai unor societati comerciale care aveau contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti au fost retinuti pentru 24 de ore. Acuzatiile: constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune, in forma continuata. Procurorii DNA cer in aceasta seara…

- Medicii de familie si reprezentantii mai multor organizatii de pacienti au pichetat, azi, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si Institutia Prefectului-Judetul Maramures. O delegatie a Societatii judetene de medicina familiei/medicina generala Maramures, condusa de dr. Gheorghe Lascu a fost primita…

- Proteste de amploare in sanatate. Incep medicii de familie Medicii de familie declanșeaza seria protestelor la nivel național. Deciziile au fost luate la sfirșitul saptaminii trecute in ședința Senatului Societații Naționale a Medicilor de Familie din Romania. Primele acțiuni au loc in aceasta saptamana,…