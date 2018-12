Stiri pe aceeasi tema

- John Kelly, seful personalului de la Casa Alba, va demisiona in urmatoarele zile, au afirmat vineri surse politice de la Washington citate de CNN.Disensiunile dintre Donald Trump si John Kelly s-au accentuat, astfel ca presedintele analizeaza posibilitatea gasirii unui inlocuitor al sefului…

- Presedintele american Donald Trump, un obisnuit al schimbarilor repetate in echipa sa, a anuntat ca urmeaza sa aiba loc noi plecari si a refirmat totodata ca Administratia functioneaza ca o ”masina bine unsa”, relateaza AFP.

- Donald Trump si-a anuntat in fata unor consilieri intentia de a o demite pe Kirstjen Nielsen de la conducerea Departamentului de Securitate Interna, scrie The Washington Post, citand cinci fosti si actuali oficiali de la Casa Alba.

- Alegeri SUA - Acestea sunt considerate un fel de referendum asupra primilor doi ani ai presedintiei lui Donald Trump, informeaza agentia EFE. ''Dupa 11 mitinguri in 8 state si saptamani in care a facut campanie pentru candidatii republicani, presedintele va petrece ziua de astazi dand telefoane,…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparație cu ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, a declarat președintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agenția Tass, potrivit Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- China se amesteca in politica americana cu scopul de a obtine schimbarea presedintelui SUA, a declarat vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, reluand acuzatii deja emise de catre Donald Trump, informeaza AFP. 'China intervine in democratia americana' si 'pentru a spune lucrurile in…

- Emmanuel Macron si Donald Trump au cautat, in cursul unei intrevederi luni seara la New York, puncte de acord asupra subiectelor divergente intre Franta si Statele Unite, au facut cunoscut surse din cadrul presedintiei franceze, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Timp de aproape o ora, cei doi lideri…