- Ziarul Unirea Șef de la Poliția Locala Alba Iulia, trimis in judecata pentru VIOLENȚA in familie. Și-a strans de gat sotia si a lovit-o cu palma si genunchiul Un șef de la Poliția Locala Alba Iulia a fost trimis in judecata pentru VIOLENȚA in familie. Acesta și-a strans de gat sotia si a lovit-o cu…

- O minora, din județul Gorj, a apelat la numarul unic de urgența de teama bunicului sau. Barbatul se afla in stare de ebrietate și a luat-o pe soția sa la bataie. Polițiștii au deschis un dosar penal. Oamenii legii au fost puși in alerta de un apel 112 prin care o minora, in varsta de 11 ani, din comuna…

- Polițiștii din Alba Iulia au deschis dosar penal pentru violența in familie și auemis ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat, acuzat de catre soția sa ca a agresat-o fizic. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 22.40, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre o femeie de 40…

- Ieri, 27 mai 2019, Poliția Municipiului Ala Iulia a fost sesizata de catre o femeie de 43 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, concubinul ei a incalcat prevederile ordinul de protecție provizoriu emis de catre polițiști la data de 24 mai 2019. Polițiștii au constatat ca barbatul, cu toate…

- Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un barbat, in varsta de 41 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru violența in familie și care a incalcat ordinul de protecție provizoriu care prevedea ca nu are voie sa se apropie de concubina sa. Barbatul va fi prezentat in fața magistraților. La…

- In seara zilei de 23 mai 2019, in jurul orei 22.00, politistii din Alba Iulia au fost sesizati de catre o femeie de 51 de ani, din comuna Meteș, care locuiește fara forme legale in Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost agresata de catre concubinul ei. Din primele cercetari efectuate de politistii…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis dosar penal pentru violența in familie fața de un barbat, in varsta de 39 ani, din Fagaraș, dupa ce acesta și-a luat soția la pumni. Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul…

- Politistii maramureseni au emis in acest week-end doua ordine de protectie, dupa ce au fost sesizati sa intervina la cazuri de violenta in familie. In toate cazurile au fost intocmite dosare penale si se continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunilor de violenta in familie si amenintare.…