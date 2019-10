Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Dacia Romania a declarat razboi mașinilor la mana a doua care circula in Romania. Christophe Dridi a enumerat cele patru prioritați Dacia, iar dupa construirea de autostrazi, eliminarea mașinilor vechi și poluante este cel de-al doilea obiectiv. „La Automobile Dacia avem patru prioritati: prima…

- "Industria auto reprezinta 14% din PIB-ul Romaniei si 26% din exploatari, deci putem vorbi despre o adevarata industrie auto in Romania. Am fost intrebat care sunt prioritatile industriei auto din Romania, iar la Automobile Dacia avem patru prioritati: prima este infrastructura rutiera, in mod clar.…

- Directorul general al Automobile Dacia si al Groupe Renault Romania, Christophe Dridi, ne-a acordat un interviu, in care a vorbit despre investitiile facute la uzinele Dacia si despre prioritatile industriei auto din Romania. Christophe Dridi s-a aflat joi, in Craiova, cu prilejul Competiției Naționale…

- Peste 700 de colegi din Mioveni si Bucuresti, alaturi de familii, au purtat roz, culoarea simbol in lupta impotriva cancerului la san. Au luat start-ul la cross sau marsul familiei, in Parcul Tineretului din Bucuresti (27 septembrie), la marea competitie, Cursa Roz, organizata de Asociatia Casiopeea.

- “Industria auto în România reprezinta 14% din PIB si contribuie cu 26% la exporturi. E cea mai mare industrie a României, una dintre principalele forte economice ale tarii. Trebuie sa o consideram o pepita, sa o mentinem si sa o dezvoltam”, declara la mijlocul…

- Plata cu cardul va fi disponibila in toate taximetrele din Cluj-Napoca, incepand de anul viitor. Potrivit noului regulament al acestora care se afla in dezbatere, fiecare mașina va fi dotata obligatoriu cu GPS și POS, pentru plata cu cardul.

- Romania este o tara in care industria auto reprezinta 14% din PIB si 26% din exporturi, iar pentru mine acest lucru inseamna o bijuterie a economiei romanesti, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Christophe Dridi, presedinte director general Dacia si director general Groupe Renault…

- Romania este o tara in care industria auto reprezinta 14% din PIB si 26% din exporturi, iar pentru mine acest lucru inseamna o bijuterie a economiei romanesti, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Christophe Dridi, presedinte director general Dacia si director general Groupe Renault…