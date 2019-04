Generalul Eberhard Zorn, seful Statului Major General al Germaniei, vede Rusia drept “o mare amenintare” la adresa pacii in Europa, informeaza sambata agentia dpa. Generalul german se referea la ocupatia provinciei ucrainene Crimeea de catre Rusia, la situatia din estul Ucrainei, la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie si la suspendarea participarii Rusiei la tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF). Privite in ansamblu, toate acestea evidentiaza o anumita tendinta, a apreciat Zorn. Este nevoie de noi eforturi in vederea dezarmarii, a adaugat generalul…