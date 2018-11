Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a pus sambata la indoiala capacitatile intelectuale ale sefului armatei britanice, care apreciase intr-un interviu ca Rusia reprezinta o amenintare mult mai mare...

- Seful Statului Major al armatei britanice a atentionat sambata cu privire la amenintarea pe care o reprezinta Rusia, "mult mai mare" decat cea pe care o reprezinta unele grupari jihadiste precum Statul Islamic (SI), informeaza AFP."Rusia reprezinta astazi in mod indiscutabil o amenintare mult…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca Rusia a demonstrat ca poate fi o amenințare directa, iar Europa trebuie sa fie capabila sa se apere singura și are nevoie de o armata proprie, scrie BBC News .

- De la introducerea sancțiunilor occidentale din cauza anexarii Crimeei, Rusia și-a extins influența militara și legaturile economice in Africa, trimițand acolo arme și personal militar sau paramilitar (mercenari). In contextul acestor noi „prietenii”, in acest an ministrul rus de externe, Serghei Lavrov,…

- Rusia va continua sa bombardeze obiectivele militantilor din provincia siriana Idlib daca este nevoie, dar va deschide si coridoare umanitare pentru a permite plecarea civililor, a declarat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Aflat la Berlin,…

