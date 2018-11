Stiri pe aceeasi tema

- Korobov a lucrat in cadrul informatiilor militare din 1985 si a ocupat diverse posturi, pana la numirea sa ca sef al GRU in 2016 printr-un decret prezidential, a adaugat agentia rusa. Ca sef al GRU, el a fost sanctionat pe 15 martie de administratia americana, impreuna cu alte 12 persoane, pentru…

- La o ceremonie care marcheaza centenarul agentiei de spionaj GRU a Rusiei, Putin i-a laudat pe membrii sai pentru coordonarea unor operatiuni speciale curajoase si a declarat ca sunt un model pentru generatiile viitoare.Marea Britanie a acuzat GRU ca a incercat sa il otraveasca pe fostul…

- Site-ul rusesc Fontaka a identificat miercuri un al treilea agent al serviciilor secrete ruse (GRU) implicat in tentativa de a-l ucide pe fostul spion Serghei Skripal, in orasul englez Salisbury. Numele acestuia este Serghei Fedotov, scrie Reuters preluata de news.ro.Fontaka sustine ca Fedotov…

- Cei doi rusi acuzati ca sunt responsabili pentru atacul cu agentul neurotoxic Noviciok, din Salisbury, au afirmat, la o televiziune din Rusia, ca se aflau in Marea Britanie in calitate de turisti, in niciun caz...

- Cei doi barbati acuzati de autoritatile britanice ca l-au otravit pe fostul spion Serghei Skripal si pe fiica sa cu un agent neurotoxic in orasul Salisbury din Marea Britanie au declarat pentru postul rus de televiziune RT ca au vizitat orasul, dar ”in calitate de turisti”, anunta CNN.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia nu are niciun motiv sa ii investigheze pe cei doi suspecți in atacul neurotoxic din Salisbury, Alexander Petrov și Ruslan Boshirov, deoarece Marea Britanie nu a cerut asistența, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, citat…

- CHIȘINAU, 5 sept — Sputnik. Procuratura Regala a Marii Britanii a anunțat numele cetațenilor ruși suspectați de tentativa de otravire a lui Serghei și Yulia Skripal în orașul Salisbury, informeaza RIA Novosti. BREAKING: suspects named in Skripal poisoning…

- CHIȘINAU, 5 sept — Sputnik. Procuratura Regala a Marii Britanii a anunțat numele cetațenilor ruși suspectați de tentativa de otravire a lui Serghei și Yulia Skripal în orașul Salisbury, informeaza RIA Novosti. BREAKING: suspects named in Skripal poisoning…