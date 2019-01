Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca decizia președintelui Klaus Iohannis de a prelungi mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea SMG respecta legea. Liderul liberalilor a mai spus ca premierul Dancila nu are temei constituțional pentru a ataca la CCR decretul, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat miercuri propria decizie privind retragerea trupelor americane din Siria, in timpul unei vizite neanuntate la o baza militara americana din Irak, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Pentagonul a aprobat marti mentinerea mai multor mii de soldati americani de-a lungul granitei de sud-vest a SUA cel putin pana la finalul lui ianuarie, extinzand o misiune controversata pentru a asista politia de frontiera care se confrunta cu o crestere a afluxului de migranti, relateaza dpa, conform…

- Presedintele american Donald Trump a nominalizat, marti, un general al Armatei iesit la pensie pentru functia de ambasador al Statelor Unite in Arabia Saudita, in contextul in care Washingtonul se confrunta cu presiuni la nivel international pentru a reactiona in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi…

- Jeff Sessions, secretarul american al Justitiei si procuror general, si-a prezentat miercuri demisia, la solicitarea expresa a presedintelui Donald Trump, potrivit CNN. Ministrul american al Justitiei a demisionat din inalta functie de Procuror General al SUA. Intr-un mesaj pe Twitter, presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a spus ca „regreta“ decizia Guvernului belgian de a achiztiona avioane americane de vanatoare de tip F-35 „in loc de o oferta europeana“, apreciind totodata ca este „strategic contrara intereselor europene“, relateaza AFP.

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, luni, la Ankara, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. La finalul convorbirilor, cei doi oficiali au sustinut o declaratie de presa comuna, in cursul careia presedintele turc a spus ca va fi intensificata cooperarea impotriva persoanelor si institutiilor…

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…