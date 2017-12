Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, a anuntat, luni, pe Facebook, ca a depus o plangere la Politia Capitalei in legatura cu construirea ilegala, fara consultarea cetatenilor si fara anunt, a unui patinoar in Parcul Romniceanu, arie protejata.

- Dar dincolo de bunatatea de care dam dovada, de Craciun, Facebook-ul geme de fotografii care arata o lume perfecta. Oamenii fac ședințe foto langa braduț și cadouțe. Selfie-ul este deja demodat. Daca nu ai parte de o ședința in care sa pari perfect, imbracat intr-un pulover roșu, cu Moș Craciun pe…

- Pompierii sibieni l-au salvat, joi, pe Mos Craciun, de pe acoperisul sediului ISU Sibiu, dupa o interventie cu autospeciala de salvare la înaltime. Potrivit paginii de Facebook a ISU Sibiu, Mos Craciun a fost "lasat de reni pe acoperisul sediului", iar dupa ce a fost salvat a împartit…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, i-a adresat primarului Capitalei, Gabriela Firea, o scrisoare deschisa in care ironizeaza graba acesteia de a redenumi o parte din Soseaua Kiseleff si Parcul Herastrau Regele Mihai I.

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 87 de perchezitii si au pus in aplicare 55 de mandate de aducere.Fata de 31 persoane au fost dispuse masuri preventive, iar valoarea masurilor asiguratorii este de aproape 7.000.000…

- Peroanele de la Metrou vor fi prevazute cu paravane din sticla incasabila, astfel incat calatorii sa nu poata ajunge pe linie cat timp nu sunt trenuri in statie, a declarat joi, la Parlament, ministrul Transporturilor, Felix Stroe. „Vor fi paravane cu usi care se potrivesc perfect cu usile…

- O femeie suspectata de comiterea crimei de la statia de metrou Dristor a fost prinsa de politisti si este audiata, miercuri dimineata. In cursul noptii, politisti ai Brigazii de Politie Transport Public Bucuresti au depistat o femeie in varsta de 36 de ani, ale carei semnalmente corespundeau…

- Un cititor al site-ului Reporterntv.ro a trimis pe pagina de Facebook un clip video în care un copil este terorizat de un barbat care pozeaza în Moș Nicolae. În imagini, se poate observa cum micuțul plânge în hohote, într-un colț, în timp ce barbatul…

- CHIȘINAU, 30 nov — Sputnik. Toata lumea s-a deprins sa-i înjure pe șoferii microbuzelor de linie din Capitala: ca sunt brutali; ca nu fac curațenie în microbuze; ca transporta oamenii ca pe vite; ca sunt avari și, de dragul unui leu în plus, iau mult mai mulți pasageri…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat ca lupta impotriva discriminarii va fi prioritara la Cupa Mondiala din Rusia si a avertizat ca meciurile pot fi abandonate, in cazul producerii unor incidente rasiste, informeaza Reuters."Ne vom asigura ca nu se vor produce incidente si vom avea…

- Ofiterii de investigatii ai Directiei de Politie a mun. Chisinau în colaborare cu angajatii Inspectoratului National de Investigatii al IGP au depistat în subsolul unui bloc de locuit un proiectil de artilerie de pe timpul celui de-al doilea razboi mondial. Conform procedurii…

- "Discutam de propunerile ministerului Jutitiei. Propunerile care se afla acum in Parlament sunt total diferite de cele ale Ministerului Justitiei. Atata timp cat ce avem noi in dezbatere nu afecteaza in niciun fel independenta Justitei, atata timp cat toate amendamentele vin din partea asociatiilor…

- Pe parcursul ultimelor 72 de ore în municipiul Chisinau s-au produs 110 accidente rutiere soldate cu o persoana decedata si 11 persoane traumatizate. În ziua de 24 noiembrie curent, un barbat de 58 ani connducând un „Mercedes A140”, a tamponat violent un pieton de 63…

- CHUȘINAU, 21 nov — Sputnik. În presa au aparut noi detalii în cazul copilului de șapte ani, împușcat și aruncat în fântâna în satul Verejeni, raionul Telenești. Oamenii din sat, care au cautat cu disperare minorul disparut, au povestit ca…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București va face verificari la Școala Gimnaziala "Sfantul Andrei" in cazul unei profesoare de Limba engleza care ar fi facut poze unor elevi care nu și-au facut tema. "Știm înca de ieri ca exista un grup de discuții al…

- Primul Craciun cu Horia Brenciu va incepe in 20 noiembrie, la Opera Naționala Romana din Timișoara, va continua la Casa de Cultura a Sindicatelor Constanța, in data de 21 noiembrie și se va incheia la Sala Palatului din București, in 9 și 10 decembrie. „De mult timp imi doream sa va…

- Un material anonim, care a a ajuns, joi, pe mailurile jurnalistilor din Galati, sugereaza faptul ca proiectul de management in baza caruia directorul Teatrului Muzical, Teodor Nita, a obtinut un nou mandat la conducerea institutiei este plagiat in proportie mare. Numeroase pasaje din lucrarea…

- Un polițist cu atributii de logistica in cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 este șoferul care a ieșit cu bata in mana, in București, fiind pe contrasens. "Cu privire la imaginile difuzate online si preluate si de posturi de televiziune, in care este surprinsa o autoutilitara…

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- Federația Romana de Volei (FRV) a trimis luni, 13 noiembrie, un drept la replica dupa ce Gazeta Sporturilor a scris saptamana trecuta despre cazul celor 3 voleibaliști romani suspendați pe termen nelimitat de Federația internaționala (FIVB) pentru "manipulare și trucare de meciuri". ...

- Presedintele catalan destituit, Carles Puigdemont, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, ca este necesara o ”incetinire” a procesului independentei catalane, in vederea evitarii unor tulburari, dupa ce Catalonia a fost plasata sub tutela de catre Madrid, relateaza AFP.”Noi…

- Donald Trump va efectua un turneu in Asia in perioada 3-14 noiembrie, in contextul amplificarii tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord. Liderul de la Washington va ajunge la Manila in ultima parte a programului, care include vizite in Japonia, Coreea de Sud, China si Vietnam. "Vom discuta…

- Noi informatii in dosarul Colectiv. Digi24 a intrat in posesia raportului intocmit de Ministerul Sanatatii, privind modul in care au actionat spitalele in urma incendiului de la Colectiv. Un raport care a fost finalizat la inceputul acestui an, dar care nu a fost facut public si a ramas in sertarele…

- Cazul lui Andrei Braguța, cetațeanul care a murit la sfârșitul lunii august în penitenciar, scoate la iveala erorile de sistem. În plus, exista o problema în sistemul polițienesc în ceea ce privește raportarea. Aceste opinii au fost exprimate în cadrul emisiunii…

- Cazul femeii din judetul Suceava, pedepsita de statul roman pentru ca ar fi incasat ilegal si venituri suplimentare si pensia de handicap, dupa ce a scris o carte de poezii, a starnit indignare pe retelele de socializare. Multi s-au oferit sa o ajute cu bani, sa nu mai fie datoare statului. La Brasov,…

- In urma cu o saptamana, Erdogan a cerut mai multor primari care provin din formatiunea AKP sa isi depuna demisiile, argumentand ca unii lideri ai partidului sunt erodati. Presedintele turc il indemnase pe primarul din Ankara sa isi depuna demisia. Intr-un mesaj postat pe Twitter, Gokcec…

- Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, a declarat ca intrarea in sediul Crucii Rosii este blocata, dupa ce un copac a cazut peste doua ambulante. „Un copac a cazut peste doua ambulante. A fost blocata intrarea in sediul Crucii Rosii din Brasov. Nu s-au inregistrat victime”,…

- Directiva 2008/94/CE obliga statele membre sa asigure „prin crearea unor institutii de garantare” plata acestor creante, au transmis, pentru MEDIAFAX, oficialii Reprezentantei Comisiei Europene. Potrivit acestora, „este important de subliniat ca Directiva nu impune vreo taxa in acest sens”.…

- Sursele citate au declarat anterior , pentru MEDIAFAX, ca seful Executivului va discuta despre proiectul de buget pentru anul viitor, insa discutiile nu vor avea loc la Parlament, acolo unde se desfasoara deja sedinta coalitiei de guvernare. Astfel, cei trei au convenit sa se vada la Vila Lac…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns marti, cu putin inainte de ora 13:30, la sediul PSD din Kiseleff, unde liderii social-democrati au fost convocati de urgenta dupa declaratiile premierului Mihai Tudose care a anuntat ca va face remanieri importante in Guvern si a acuzat conducerea ca a fabricat…

- Un scenariu conceput la Cotroceni ar putea zgudui din temelii clasa politica. Sondajele de opinie din ultimele luni au aratat o creștere semnificativa a PSD, fapt care a trezit foarte multa neliniște in zona opoziției. Potrivit cercetarilor sociologice realizate, pentru PSD, de sociologul…

- Surse judiciare au precizat ca Oprea a venit la DNA pentru a da explicatii in dosarul in care este urmarit penal pentru ucidere din culpa in cazul mortii politistului Bogdan Gigina Conform DNA, la momentul producerii accidentului, victima Gigina Bogdan-Cosmin facea parte dintr-un dispozitiv…

- Marti, la intrarea in instanta suprema, Liviu Dragnea a fost intampinat de cativa protestari care au strigat lozinci la adresa liderului PSD precum: „Justitie, nu coruptie!”, „La puscarie!”, fluturand catuse. La iesirea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe langa cei aproximativ zece protestari,…

- De precizat ca nu realizatorul TV a organizat protestul, ci mai multe persoane care i-au chemat pe oameni, in strada, pe o pagina de Facebook sub numele "Jos Cenzura! CNA instaureaza dictatura". "Luni, 2 octombrie 2017, de la ora 14.00 protestam la sediul Consiliului Național al Audiovizualului…

- Discutie Klaus Iohannis-presedintele Parlamentului Republicii Moldova Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Adrian 'Candu. Foto: radiochisinau.md. Presedintele Klaus Iohannis îl primeste la Palatul Cotroceni pe presedintele Parlamentului…