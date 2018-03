Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Apple, Tim Cook i-a cerut sambata presedintelui american Donald Trump sa sustina politicile de liber schimb, pe fondul tarifelor planificate de acesta care au amplificat tensiunile dintre SUA si China, transmite MarketWatch.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial…

- China a anuntat vineri ca pregateste tarife pentru importuri americane in valoare de 3 miliarde de dolari, pentru fructe proaspete, vin sau alune, si a cerut Statelor Unite "sa se retraga de pe marginea prapastiei". Anuntul vine dupa ce presedintele Donald Trump a prezentat cu o zi in urma…

- Informatia pe care v-am dat-o ieri s-a confirmat: americanii dau inapoi si abandoneaza frontul european al unui potential razboi comercial, perspectiva anuntata belicos de Donald Trump, care anunta pe 8 martie o suprataxare a importurilor americane de otel si aluminiu din tarile UE in scopul protejarii…

- Informatia pe care v-am dat-o ieri s-a confirmat: americanii dau inapoi si abandoneaza frontul european al unui potential razboi comercial, perspectiva anuntata belicos de Donald Trump, care anunta pe 8 martie o suprataxare a importurilor americane de otel si aluminiu din tarile UE in scopul protejarii…

- Unul dintre fondatorii WhatsApp, Brian Acton, s-a alaturat unei comunitati tot mai mari de utilizatori care renunta la Facebook si recomanda si altor persoane sa faca acelasi lucru, ca urmare a uriasului scandal provocat de informatia ca datele personale a 50 de milioane de membri ai retelei de socializare…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite, informeaza cotidianul The New York Post. Donald Trump va cere oficial reprezentantului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, in efortul de a sanctiona Beijingul pentru furturi intelectuale, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNBC si de site-ul Axios.com.

- Un razboi comercial 'nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta', a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul tarilor bogate si al principalelor…

- Absenta unui mesaj de felicitare de la presedintele american Donald Trump catre Vladimir Putin cu ocazia victoriei sale in alegerile prezidentiale din Rusia nu este un gest „neprietenesc", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.

- Trei dintre cei mai mari retaileri de pe piata americana, Walmart, Target si Costco, au inaintat o cerere catre presedintele Donald Trump prin care ii cer sa revizuaisca decizia majorarii tarifelor pentru importurile din China, acestea putand afecta viata familiilor americane, potrivit BBC.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu reprezinta "un semn rau pentru relatiile transatlantice" si a cerut demararea unor negocieri comerciale cu SUA.…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a aparat decizia presedintelui american, Donald Trump, de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, subliniind faptul ca presedintele intelege riscurile care vin odata cu aceasta intalnire, scrie BBC .

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE. Ministerul chinez al Comertului…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News. Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump…

- Campania lui Trump a precizat intr-un comunicat ca intentioneaza sa foloseasca talentul lui Parscale pentru a-i ajuta pe republicani sa-si mentina controlul in Congres, la alegerile de la jumatatea mandatului care au loc in noiembrie a.c. Trump, care are 71 de ani, a semnalat deja ca are…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce au drept scop de a izola si mai mult Phenianul, demers survenit la cateva ore dupa sosirea fiicei sale Ivanka Trump in Coreea de Sud pentru ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice.Aceste sanctiuni vizeaza peste 50 de…

- China isi va tripla capacitatea de productie a energiei nucleare in urmatorii 20 de ani si va deveni cel mai mare producator la nivel mondial, depasind Statele Unite, potrivit estimarilor Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite MarketWatch.

- Procurorul special Robert Mueller a extins ancheta in cazul presupuselor contacte externe ale echipei presedintelui Donald Trump, fiind verificate legaturile lui Jared Kushner, ginerele si principalul consilier prezidential, cu investitori din China, afirma surse citate de CNN.

- Directorul sportiv al lui Dinamo, Ionel Danciulescu, le-a transmis un mesaj fanilor inainte de meciul final din sezonul regulat, cel de la Giurgiu, cu Astra, ultima speranța a "cainilor" pentru un loc de play-off. ...

- Anunt teribil al americanilor. Un important amiral anunta un posibil razboi intre SUA si China. Amiralul nominalizat pentru preluarea postului de ambasador in Australia, Harry Harris, a declarat in fața Congresului american ca SUA trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea unui razboi cu China.Citește…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, informeaza AGERPRES . Administratia…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump, citat de Mediafax.

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump.

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie.

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie. Demisia lui Andrew McCabe din cadrul FBI are…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului. Presedintele SUA,…

- Donald Trump l-a rugat vineri pe liderul rwandez Paul Kagame, presedintele Uniunii Africane (UA), sa le transmita ”sentimentele sale” calduroase sefilor de stat de pe continent, care si-au exprimat recent indignarea fata de declaratii ”jignitoare” atribuite presedintelui american, relateaza AFP.UA,…

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti".

- Presedintele american, Donald Trump, a semnalat joi seara ca este pregatit sa accepte revenirea in Tratatul de Parteneriat Transpacific (TPP), din care a iesit in urma cu un an, daca Statele Unite vor obtine un acord "substantial mai bun", relateaza postul CNBC si site-ul Axios.com.

- Elvetia, Singapore si SUA sunt primele tari din lume cand vine vorba de stimularea si atragerea talentelor, conform unui indice realizat de Scoala franceza de afaceri INSEAD, transmite Bloomberg. Pe locurile urmatoare se afla Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Marea Britanie, Olanda si…

- Donald Trump a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, incalcandu-se astfel sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. "Rusia nu ne ajuta deloc in ceea ce priveste Coreea de Nord. Ceea ce face China, strica Rusia", este de parere Trump.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba,…

- Autoritatile elvetiene au anuntat joi ca se asteapta la manifestatii violente in acest weekend in capitala Berna dupa anuntul venirii lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial (WEF), informeaza AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "In cadrul viitorului WEF de la Davos (22-26…

- Decizia a fost luata la o zi dupa declarațiile dure facute de președintele Donald Trump. La o zi dupa ce președintele Donald Trump a criticat aspru pe Twitter Pakistanul pe motiv ca Islamabadul „minte” in privința teroriștilor, Pakistanul anunța ca renunța la dolarul american in schimburile comerciale…

- Autoritatea Nationala Palestiniana a declarat miercuri pentru AFP ca Ierusalimul "nu este de vânzare", ca reactie la amenintarea presedintelui american Donald Trump cu taierea ajutorului financiar de 300 milioane de dolari acordat de SUA daca

- Elena Udrea incepe anul cu un mesaj de o violența rara. Fostul ministru ii ia la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, fara a oferi deocamdata nume. Principala problema este faptul ca persoanele vizate au trecut de partea „Sistemului”, Udrea vehiculand posibilitatea devoalarii de…

- Luni, Trump a acuzat regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei. Administratia de la Casa Alba ia in calcul retragerea a 255 de milioane de dolari alocati pentru autoritatile de la Islamabad. "Statele Unite au oferit in mod prostesc Pakistanului…

- De astazi, China a interzis prin lege comertul cu fildes si obiecte din colti de elefant. Masura a fost salutata de comunitatea internationala, iar organizatiile pentru protectia animalelor cred ca astfel se va reduce si braconajul mamiferelor din Africa.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA.Citește și: Lovitura pentru…

- Un centru comercial chinez, care s-a remarcat anul trecut cu o statuie a unui cocos care semana cu Donald Trump, a recidivat cu cateva saptamani inainte de Anul Cainelui cu o lucrare care prezinta un patruped in imaginea presedintelui american. Foarte comentata pe retelele de socializare, statuia gigantica…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat ca este „foarte dezamagit de faptul ca Beijingul permite exporturile de petrol catre Coreea de Nord” si ca astfel de masuri previn „o solutie amiabila” in criza programului nuclear al Phenianului.

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informatiilor dezvaluite…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informaţiilor dezvăluite…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra...