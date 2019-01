Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Bogdan Voicu, propus de ministrul Justiției pentru funcția de procuror șef al Secției de Combatere a Traficului de Droguri din cadrul DIICOT, a atras atenția asupra numarului mare de cauze privind deținerea de droguri in vederea consumului propriu. Mentiunile au fost facute la audierea…

- Procurorul Bogdan Felician Voicu, seful interimar al Sectiei pentru combatere a traficului de droguri din DIICOT, a declarat luni la CSM ca este de acord cu practica procurorilor de a renunta la urmarirea penala pentru detinere de droguri usoare in vederea consumului. Procurorul Bogdan Voicu a declarat…

- O patrula din cadrul Postului de Poliție Simian a depistat, astazi, un autoturism pe raza satului Cerneți, județul Mehedinți, pe un drum satesc dintre DN6 și DJ 607 A, in care se aflau 4 tineri cu varste cuprinse intre 18 ...

- Procurorii DIICOT structura centrala au început urmarirea penala in rem în cazul tabloului descoperit la Tulcea, despre care se credea ca este al lui Picasso, au precizat surse judiciare.

- Procurorii DIICOT structura centrala au inceput urmarirea penala in rem in cazul tabloului descoperit la Tulcea, despre care se credea ca este al lui Picasso, transmite Mediafax. Ancheta vizeaza infractiunile de tainuire si favorizarea faptuitorului.

- DIICOT, structura centrala, a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru tainuire și favorizarea faptuitorului dupa ce un tablou, despre care s-a vehiculat ca ar fi fost furat de la un muzeu din Olanda, a fost gasit in Romania, ingropat la tulpina unui copac in Tulcea, au declarat surse avizate…

- Procurorii DIICOT structura centrala au inceput urmarirea penala in rem in cazul tabloului descoperit la Tulcea, despre care se credea ca este al lui Picasso, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Ancheta vizeaza infractiunile de tainuire si favorizarea faptuitorului.

- DIICOT a dispus renunțarea la urmarire penala in dosarul in care Claudiu Popa, jurnalist Realitatea Tv, era cercetat pentru deținere de droguri in vederea consumului propriu, potrivit Realitatea.net."Renunțarea la urmarirea penala fața de suspectul Popa Claudiu sub aspectul savarșirii infracțiunii…