Seful ANPC: E greu de spus cat de oneste sunt preturile de Black Friday; deja avem reclamatii

- Rezultatele preliminare ale controalelor efectuate la Serviciul de Ambulanța Craiova și la Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova de Corpul de Control al Ministerului Sanatații impreuna cu reprezentanți ai Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul MAI releva faptul ca ...

- iPhone XR, cel mai colorat model lansat de catre Apple in acest an, este disponibil incepand de vineri la precomanda in Romania, iar prețurile pornesc de la 4.100 de lei pentru cea mai ”ieftina” varianta. Libertatea va arata cat costa iPhone XR la marii operatori telecom și retaileri din țara. Altex…

- Anul acesta eMAG va organiza Black Friday pe 16 noiembrie, puțin mai devreme decat anii trecuți, compania dorind ca toate produsele sa ajunga la clienți pana la mini-vacanța de 1 decembrie. Iulian Stanciu, șeful eMAG, spune ca prețurile nu sunt "umflate" artificial și deplange legislația contradictorie…

- Un tanar din Sebes care a intrat ilegal in conturile de facebook si e-mail ale unei alte persoane si a obtinut date informatice care nu ii apartineau a primit o pedeapsa de șase luni de supraveghere. Cazul a ajuns in atentia procurorilor DIICOT, in fata carora tanarul a recunoscut acuzatiile si a incheiat…

- Potrivit Anișoarei Cocie, aceasta a mers duminica seara cu tatal ei, Horațiu Cocie, la spital pentru ingrijiri, dupa ce barbatul iși zdrobise un deget. „Am trait-o și pe asta!!! In aceasta seara (duminica seara – n.r.), tatal meu a fost refuzat la Spitalul de Urgențe Caransebeș!!! Nu este…

- Black Friday 2018 va avea anul acesta cel mai mare numar de magazine participante. Lupta in oferte si in publicitate va incepe, in foarte multe cazuri, chiar cu o saptamana inainte. Black Friday 2018. Pentru a avea intaietate la produsul dorit, exista cateva mici trucuri pe care le are la…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut o drumetie pe munte in acest week-end, el intalnindu-se cu turisti care s-au fotografiat cu seful statului. Klaus Iohannis a fost pe Varful Moldoveanu, transmite news.ro."Care era probabilitatea sa te intalnesti cu presedintele Romaniei fix pe cel mai inalt…

- CHIȘINAU, 15 sept — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut astazi o întrevedere cu Prințul Louis Alphonse de Bourbon din Franța care participa la cea de-a XII ediție a Congresului Mondial al Familiilor. © Facebook / Dodon IgorDodon, intrevedere cu delegația…