- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: IFTIMIE-NICORICI MARIAN, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta BOGHEAN…

- Gheorghe Stefan, fost primar al municipiului Piatra Neamt si vicepresedinte al PDL, a fost trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar, fiind acuzat de trafic de influenta in legatura cu sponsorizarea echipei de fotbal FC Ceahlaul Piatra Neamt de catre o firma care avea contracte cu Hidroelectrica.…

- Iftimie-Nicorici Marian, fost director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, fost director la SC FC Ceahlaul SA Piatra Neamt, vor fi judecati pentru trafic de influenta de Tribunalul Neamt.

- Mihai Banu, la data faptelor deputat, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, informeaza DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata,…

- Doi ofițeri din cadrul Politiei Rutiere Iasi au fost trimisi in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru instigare la abuz in serviciu, fiind suspectati ca au determinat doi agenti de circulatie sa nu aplice amenzi si puncte de penalizare unor soferi care circulau…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor NECHIFOR CRISTIAN, la data faptelor ofiter de politie judiciara cu atributii de control in cadrul Serviciului Politiei Rutiere al I.P.J. Iasi,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA MARIA, la data faptelor presedinte al Autoritatii Electorale Permanente A.E.P. pentru savarsirea infractiunilor de: trafic de influenta…

- In vremea cand era Dumnezeul urologiei romanești și a transplantului renal, profesorul Mihai Lucan (foto1) și-a plasat oamenii in funcțiile cheie. Pe cumnatul sau l-a impus secretar de stat in Ministerul Sanatații, in perioada guvernarii democrat liberale, iar pe unul dintre medicii clujeni de la Institutul…

- Directorul general economic din Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Speranta Georgeta Ionescu, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru luare de mita si trafic de influenta. Ea este acuzata ca, in perioada in care era director general economic in…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a afirmat, joi, ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7…

- Fostul ministru Elena Udrea si omul de afaceri Dan Andronic au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, pentru trafic de influenta si spalarea banilor, respectiv marturie mincinoasa, in dosarul Hidrolectrica, informeaza news.ro.

- Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului au avizat favorabil, in unanimitate, marți, proiectul de buget al Agenției Naționale de Presa AGERPRES pe 2018. Directorul general al AGERPRES s-a declarat mulțumit de suma alocata. "În acest moment, bugetul nostru,…

- Procurorii anticoruptie au trimis in judecata trei oameni de afaceri, dar si firmele administrate de acestia, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 11 milioane de lei. Citeste si: Replica FARA PRECEDENT a managerului demis de Bodog: 'Nu ma las TERFELITA cum vrea ministrul...'…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui actual primar si a unui fost primar din judetul Constanta. Cei deferiti Justitiei sunt Magdalena Neague, primarul comunei Baraganu, si sotul acesteia Titu Neague, fostul primar…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului POPESCU VIOREL GEORGE, la data faptei consilier in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ndash; Directia Generala de Administrare…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a transmis ca marți, 29 noiembrie, in baza unui raport favorabil abrobat de Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege care vine in sprijinul medicilor și cadrelor didactice care vor sa…

- „Squadra Azzurra” a ratat calificarea la Mondialul din Rusia 2018, contraperformanța bifata dupa 60 de ani! In consecința, președintele Federației Italiene de Fotbal, Carlo Tavecchio (foto), a demisionat, ieri, dupa ce in urma cu cateva zile selecționerul Giampiero Ventura a fost pus pe liber.

- Cristian Matei, director general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu, trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, a scapat de controlul judiciar. Ieri, Curtea de Apel Constanta a dispus revocarea masurii controlului…

- DNA informeaza ca seful Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, Ionuț Ifrim, este urmarit penal, sub control judiciar, pentru șantaj și cumparare de influența, informeaza marți DNA....

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 170 de voturi "pentru", 93 "impotriva" si sapte abtineri, proiectul de modificare a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, mentinand abrogarea prevederii potrivit careia functionarii publici sunt suspendati din functie in cazul in care sunt…

- Paul Anghel, directorul general al ANPC, avertizeaza consumatorii sa citeasca foarte atent etichetele citricelor pe care le cumpara, pentru ca unele dintre acestea sunt conservate cu Imazalil, o substanta foarte periculoasa folosita pentru combaterea bolilor la plante, dar a carei utilizare in agricultura…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a 13 inculpati, administratori ai unor societati sau persoane care controlau efectiv anumite firme, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul achizitiei de medicamente cu prejudiciu de 19 milioane de lei.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor Soare Ion si Popescu Gheorghe, la data faptelor primari ai comunelor Cogealac si Fantanele, judetul Constanta pentru savarsirea infractiunii…

- In timp ce institutia pe care o conduc se zbate intr-o criza financiara fara precedent, angajatii asteptand si la aceasta data salariile pe luna septembrie, si pe fondul unui buget limitat an de an, directorii de la DGASPC Vaslui nu s-au opus actionarii in instanta a institutiei pe care tocmai ei o…

- Doi ofiteri si doi subofiteri de la Politia de Frontiera au fost trimisi in judecata, luni, intr-un dosar de coruptie, se arata intr-un comunicat transmis de Serviciul Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Ofiterii Liviu Ciobanu si Dinu Barnea si agentii Florin Nacu si Mihai…

- Elena Mateescu, directorul Agenției Naționale de Meteorologie, a oferit mai multe detalii despre iarna care vine, dar și despre efectele incalzirii globale ce afecteaza inclusiv Romania. "In Romania, vom avea veri din ce in ce mai calduroase și mai secetoase. Dar, acele perioade de…

- Notele de constatare au fost intocmite in fals, iar oamenii au fost pacaliți sa le semneze 19 deținatori de banzice s-au trezit cu amenzile in poșta, unii platind suma de 2.500 de lei Trei comisari ai Garzii de Mediu din cadrul Comisariatului General București au fost trimiși in judecata de procurori…

- Tinerii Vladimir Paun si Andrei Chebac, ambii trimisi in judecata in dosarul „Spaga pentru nota 5", privind presupuse fapte de coruptie de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) par a fi stiut ca au telefoanele interceptate de anchetatori. In rechizitoriul prin care cei doi au fost trimisi in…

- Primarul municipiului Targoviste, Cristian Stan, a anuntat reluarea executiei unitatilor locative din Cartierul Sagricom, dupa ce presedintele Agentiei Nationale pentru Locuinte a semnat ordinul de incepere a lucrarilor. In total vor fi realizate 146 de unitati locative pe opt scari de bloc, suma alocata…

- Directorul Agenției Naționale pentru Reglementarea in Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova, Grigore Varanița, și-a dat demisia. Aceasta a fost aprobata la ședința de astazi a Guvernului.

- Senatorii au aprobat, marti, un amendament la OG 28/2017 pentru completarea Legii ANL, prin care medicii specialiști și rezidenți și cadrele didactice pot obține locuințe ANL și dupa 35 de ani. Ordonanța prevede completarea art. 6 din Legea 152/1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,…

- Scandal imens si acuzatii grave la adresa unui ministru. Razboiul de la Agentia Nationala de presa Agerpres a ajuns si la urechile ambasadelor. Seful institutiei, Alexandru Giboi, face un apel disperat catre ambasade si il ataca dur pe ministrul Culturii, Lucian Romascanu, care ar vrea sa 'reformeze'…

- Comisia juridica a Senatului a dat luni raport de admitere propunerii legislative de abrogare a prevederii din Statutul functionarilor publici referitoare la suspendarea de drept a raportului de serviciu pentru un functionar la trimiterea sa in judecata, scrie agerpres.ro. Art. 94 alin.…

- Alexandru Macovei, fost manager al Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca, si Ioan Lascar, fost sef al Clinicii de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva din cadrul aceleiasi unitati medicale, au...

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: MACOVEI ALEXANDRU RADU, la data faptei manager al Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doi barbati din judetul Mehedinti, care voiau sa incaseze, in mod ilegal, bani de la Agentia de Plati si Interventie ...

- Pandurii Targu Jiu a dat in judecata antrenorii si jucatorii pentru pierderea meciului cu ASA Targu Mures, la masa verde. Intre timp, Pandurii s-a indreptat si impotriva Federației Romane de Fotbal, pentru ac...

- Procurorii anticorupție au dispus trimiterea in judecata a șase oameni de afaceri, precum și a societații Avicola Calarași, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 7 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis marți AGERPRES, Orlando Emil Daher și…

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Prahova au finalizat cercetarile, iar procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: - A.A.,…

- Directorul general al CNAIR, Stefan Ionita, spune ca autostrada Sibiu-Pitesti poate fi construita fara nicio problema, in baza documentatiei deja existente, din 2008. “Sibiu–Pitesti este una dintre prioritatile noastre si este un proiect ce poate fi promovat pe documentatia din 2008. Am fost pe teren,…

- Deputatul PSD Arad Adrian Todor afirma ca primarul Gheorghe Falca nu este interesat de preluarea Cetatii Aradului de catre municipalitate. Parlamentarul social-democrat a avut o intalnire cu directorul Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), Andrei Turcanu, prezent zilele trecute la Arad, iar acesta…

- Noi blocuri ANL in Timisoara, Lugoj, Deta si Giroc! Directorul general al Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), Andrei Țurcanu, a vizitat județul Timiș. Impreuna cu președintele consiliului județean, Calin Dobra, șeful ANL a trecut in revista cateva obiective din Timișoara, dar și din alte localitați,…