Șeful ANAF, schimbat. Teodorovici: Ăsta e motivul principal Eugen Teodorovici a explicat de ce a cerut schimbarea șefului ANAF, Ionuț Mișa. Este o situație care a impus o astfel de propunere și o decizie din partea prim-ministrului in sensul ca pentru 2019, din punctul meu de vedere pentru ceea ce avem de facut la ANAF, ca sa schimbam ceea ce spunem de ani de zile ca schimbam, avem nevoie de o noua conducere și pentru acest motiv s-a facut aceasta propunere de schimbare a fostului președinte al ANAF-ului. (...) Orice leu adus la buget intr-un mod corect, nepunand birul pe economie, pentru ca nu imi doresc acest lucru, este binevenit pentru ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

