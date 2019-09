Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile si amenzile aplicate de inspectorii Directiei Generale Antifrauda in urma controalelor derulate anul acesta au condus la incasarea a 75 de milioane de lei, la care s-a adaugat descoperirea de fapte de evaziune fiscala, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale de Administrare…

- Ponderea veniturilor colectate in PIB in primele opt luni ale anului in curs a crescut cu jumatate de punct procentual, ceea ce reprezinta un progres, nivelul lor depasindu-l cu peste 20 de miliarde de lei pe cel realizat in perioada similara din 2018, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale…

- „Pentru ca ne dorim intr-adevar sa asiguram confortul acestei țari, prin realizarea veniturilor bugetare planificate, din acest punct de vedere suntem pe un trend pozitiv. Incasarile din primele 8 luni ale acestui an sunt cu peste 20 de miliarde mai mari decat cele realizate in perioada similara…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca miercuri, in sedinta de guvern, va prezenta modul in care va fi efectuata, electronic, poprirea conturilor, aceasta modificare legislativa urmand sa fie facuta incepand cu luna iulie. "Azi am avut pe birou nota de la colegi, ceea…

- "Azi am avut pe birou nota de la colegi, ceea ce am cerut, nota pentru a informa maine, in sedinta, Guvernul despre modul in care aceasta poprire va deveni electronic efectuata, fara sa se mai trezeasca omul cu sume de bani blocate, plata, pentru ca, dupa aia, deblocarea sa dureze n zile, firma sau…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca proiectul de ordonanta ce prevede scoaterea Vamii din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este gata si va fi pus in dezbatere publica saptamana viitoare. In luna iulie, a precizat el, actul normativ potrivit…