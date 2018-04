Stiri pe aceeasi tema

- Seful Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Ionut Misa, a declarat marti, la Iasi, ca anul 2018 va fi unul dificil din punctul de vedere al incasarilor, pentru ca programul acestora este “foarte in urma” si a subliniat, in context, ...

- "Anul 2018 va fi un an dificil din punct de vedere al incasarilor, pentru ca programul de incasari este foarte in urma. Probabil vor fi si alte modificari care vor suplimenta planul de incasari, si atunci cred ca este foarte important sa ne uitam mult mai atent la componenta de IT. M-as bucura ca…

- Programul de intoarcere benevola a migrantilor din Germania in tarile de origine trebuie consolidat, este de parere noul ministru german al dezvoltarii, Gerd Mueller, potrivit caruia acesta ar trebui sa beneficieze de o finantare anuala de 500 de milioane de euro, transmite marti dpa. Acest program…

- Noul Rolls-Royce Phantom a debutat la Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), fiind prima data cand cel mai important producator de masini de lux din lume se va prezenta oficial la cel mai important eveniment auto din Romania.

- MAE anunta intr-un comunicat ca sustine declaratia Inaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate privind anexarea ilegala a peninsulei Crimeea si „condamna ferm“ incalcarea principiilor si normelor de drept.

- Radu Oprea a spus, la finalul unei dezbateri sustinute la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ca mediul de afaceri este preocupat de schimbarile din zona fiscala, astfel incat doreste sa ii transmita ca nu vor fi schimbari majore in 2018. "Anul acesta si anii viitori vor fi ai…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a sustinut, vineri, intr-o conferinta de presa, la Alba Iulia, ca 2018 "nu va mai fi un an al schimbarilor" majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri. "Anul acesta si anii viitori vor fi ani ai stabilitatii si…

- In contextul dezvoltarii ofertei de programe educative pentru elevi, Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste sustine si anul acesta programul ...

- Presedinte Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la scrisoarea trimisa de PNL conducerii Camerei Deputatilor pentru a fi sesizata Comisia de la Venetia cu privire la modificarile legilor Justitiei, ca in cadrul sedintei Birourilor permanente reunite au fost discutii contradictorii,…

- Leonard Barascu, lider sindical: "Haosul este prea mare si lumea prea inraita ca sa se limiteze la ceva anume. Un intreg complex de miscari sindicale se poate produce in urmatoarea perioada, incepand cu cele mici de pichetare si poate terminand chiar cu o greva sau cu altceva. Asta depinde de discutiile…

- Organizarea la Bucuresti a reuniunii anuale a reprezentantilor statelor membre BERD poate aduce beneficii economice Romaniei, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom aproba un memorandum privind organizarea la Bucuresti a reuniunii…

- Mihai Tudose, in prezent vicepresedinte al PSD, nu va mai candida pentru o functie de conducere in partid, la Congresul de sambata, 10 martie. Fostul premier a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca il va sustine pentru o functie de presedinte pe Marian Oprisan, presedintele CJ Vrancea."Nu voi…

- BERBEC Participa cu entuziasm la orice confruntare de natura intelectuala, pentru ca esti foarte bine pregatit din acest punct de vedere. Detii informatiile si cunostintele necesare pentru orice competitie de idei, examenele pot fi trecute cu brio, discutiile cu persoanele care iti sunt cu ceva superioare…

- Oana Roman a vorbit la rubrica “Secrete intre fete“ despre scurta relație pe care au avut-o Mihaela Radulescu și a marturisit ca s-au cunoscut la un Lounge, cum se spune acum, și din punct de vedere amoros a fost destul de sportiva. „A avut o relatie lunga cu Dan Chisu. Ea a mai avut o […] The post…

- Prefectul judetul Botosani, Dan Slincu, a participat, vineri, la o campanie de donare de sange, alaturi de seful Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ), ofiteri si subofiteri ai acestei institutii. Slincu sustine ca gestul sau este unul de normalitate si face apel la intreaga populatie a judetului…

- Liderul PSD da de inteles ca social-democratii vor face un comentariu pe subiectul propuneriifacute de ministrul Justitiei, vizeazand revocarea sefei DNA, abia dupa ce de la Cotroceni va fi comunicata hotararea presedintelui, cel despre care se stie ca are ultimul cuvant in aceasta privinta. “Dupa ce…

- Tactica lui Nicolae Dica din meciul cu Lazio, 1-5, a fost aspru criticata de Anghel Iordanescu, fost selecționer la echipa naționala și jucator și antrenor emblematic al Stelei. "Eu cred ca FCSB a suferit enorm din punct de vedere mental si daca e sa fac o critica cred ca jocul n-a fost pregatit suficient.…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa publicarea raportului de catre Ministerul Justitiei. "Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta…

- Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție precum și asupra raportului prezentat in acest sens, Biroul de informare și relații publice face urmatoarele…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting în fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru.

- Armata Libanului va utiliza toate mijloacele disponibile pentru a face fata oricarei "agresiuni israeliene", indiferent de consecinte, a declarat luni seful armatei, generalul Joseph Aoun, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul a discutat despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si sper ca in urmatoarele saptamani sa avem un punct de vedere foarte clar, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la inaugurarea anului bursier 2018. "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem…

- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. "Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

- Astrologii spun ca persoanele nascute primavara sunt optimiste, iar cele nascute vara prefera stabilitatea. Persoanele nascute toamna sunt analitice, iar cele care vin pe lume iarna sunt norocoase.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca i-a cerut ministrului justitiei Tudorel Toader ca, din punct de vedere juridic, sa faca toate demersurile pentru aflarea adevarului in legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca rezolvarea acestor aspecte este treaba…

- Narcisa Lecusanu, candidat la alegerile pentru presedintia FR de Handbal din 14 februarie, a declarat vineri cu prilejul unei conferinte de presa la Hotel Intercontinental, ca este pregatita din punct de vedere administrativ sa conduca FRH si ca vrea sa recladeasca baza handbalului romanesc, segmentul…

- Potrivit surselor din partid, la mijlocul lunii decembrie, fostul premier a venit in partid cu o idee neasteptata: sa se renunte la programul de guvernare. Mai exact, Tudose cererea schimbari majore in privinta legii salarizarii, a „revolutiei fiscale", dar si schimbarea planurilor, inca nepuse in practica,…

- Povestea copilului dat afara din spital in coma a emoționat și revoltat toata țara. Dupa ce TVR a facut public acest caz, baiatul a fost adus din casa parinților lui din Oradea și adus intr-un spital din București, unde este ingrijit tot timpul de o echipa de medici și

- Vicepreședintele ASF a precizat ca schimbarile vor fi atat din punct de vedere al business-ului, cat si din punct de vedere legislativ. Obiectivele ASF pentru 2018 Reprezentantul ASF a prezentat si cateva din obiectivele pe care institutia le are pentru anul 2018, care au in vedere…

- La finele anului trecut, Dorian Popa și mama lui au pornit in aventura vieții pe un teritoriu asiatic, la un concurs intre mai multe vedete. Dat fiind faptul ca formatul show-ului implica nu doar efort fizic, ci și probe destul de greu de digerat, la propriu, Dorian a avut grija sa-și protejeze mama…

- ING Romania anunta un nou model operational implementat in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitale pe parcursul acestui an, banca urmand sa faca tranzitia catre un model digital de tip self-service. Amprenta teritoriala ING ramane aceeasi, compania…

- Seful ISU Cluj, Ion Moldovan, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca institutia pe "sta prost" in ceea ce priveste mijloacele de interventie, in special la ambulante, unele avand peste 11 ani vechime. "Din punct de vedere al dotarii cu ambulante si cu tehnica de interventie…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) are o limitare importanta din punct de vedere al ideilor de investitii care pot fi tranzactionate, a declarat luni Adrian Tanase, director general al operatorului pietei de capital, sustinand ca vrea sa schimbe acest lucru. "Cred ca daca stam de vorba cu…

- Liberalii vor vota impotriva, la vedere, la investirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta Romaniei" sa faca la fel."Am decis in Biroul Politic…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut un apel la parlamentarii PSD, duminica, la Antena 3, sa nu mearga la votul de învestitura al cabinetului Dancila, daca vor ”sa scape” de Dragnea. În plus, șeful liberarilor susține ca programul de guvernare este ”o colecție de…

- BERBEC: Luna ce urmeaza se anunța plina de provocari pe plan sentimental pentru acești nativi. Vor fi nevoiți sa ia decizii importante și va trebui sa dea piept cu realitatea. TAUR: Viața amoroasa nu este prioritara pentru tauri in luna februarie, ci se vor axa pe cariera mai…

- Coalitia PSD-ALDE va incepe 2018 cu un nou Guvern, iar presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu anunta mari schimba in economie. Seful ALDE promite mai multe cresteri de salarii, dar si a Produsului Intern Brut. Mai mult, Tariceanu lanseaza un atac dur la adresa contestatarilor guvernarii.Citește…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri, in timp ce partenerii social-democrati stabilesc componenta Guvernului Viorica Dancila, ca programul de guvernare ce va fi prezentat de noul Executiv va stabili ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe an pana in 2020 si 150 de lei pentru…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara.

- Prenumele ales pentru cel mic inseamna ca are, deja, un destin imprimat. Daca parintii stiu deja la ce sunt preponderenti cei mici, atunci stiu cum ii va indruma in viata. Toate literele care compun numele se transforma in cifre. Daca cei mici au mai multe prenume, se vor calcula toate.

- Senatorul Scarlat Iriza anunța plecari masive din ALDE Gorj, in cazul in care Dian Popescu nu va fi indepartat de la conducerea organizației. Numarul membrilor de partid la Gorj este și așa destul de mic, susține senatorul din cauza ca nu au mai fost organizate alegeri, iar șefia ALDE este asigurata…

- BERBEC: Berbecii vor avea parte de o perioada extraordinara din punct de vedere amoros. Vor face o schimbare radicala in viața lor și vor avea parte doar de lucruri bune in urmatoarele 3 luni. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o viața intima extrem de activa…

- Fabrica de motoare Volvo Cars din Skovde, Suedia, a devenit prima fabrica neutra din punct de vedere climatic a producatorului, trecand la incalzire din surse regenerabile incepand de la 1 ianuarie 2018. Skovde este prima fabrica din rețeaua globala a Volvo Cars care a ajuns la acest status, ceea ce…

- ​Cercetatorii Kaspersky Lab au descoperit un program complex pentru dispozitive mobile, activ inca din 2014 si creat pentru supraveghere cibernetica, fiind probabil un produs de ”securitate ofensiva”. Programul, denumit Skygofree, include o functie nemaiintalnita, aceea de inregistrare audio pe baza…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca va merge, miercuri, ca șef al unei delegatii PSD-ALDE, la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, asta deși, anterior, afirmase ca nu va…

- Parlamentarul ALDE Gorj, Scarlat Iriza reia atacurile la adresa președintelui interimar al organizației județene, Dian Popescu. Iriza susține ca a tras semnale la București in ceea ce privește slaba implicare a actualului lider al aldiștilor gorjeni, Dian Popescu și spune ca a primit promisiuni ca in…

- Romanian-American Business Council, o organizatie non-profit ce reprezinta interesele comunitatii romane din Statele Unite, a cerut sprijinul Ministerului Afacerilor Externe de la Bucuresti, dupa ce a lansat o campanie pentru a convinge Congresul SUA de a include Romania in programul Visa Waiver, ce…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, a inregistrat anul trecut un numar record de pasageri, de 12,84 milioane, cu 16,8% mai mult decat in 2016, depasind media europeana, a informat compania. De altfel, dezvoltarea traficului aerian de pasageri…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…