- Directorul general interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Cornel Feruta, a ajuns duminica la Teheran pentru intalniri la nivel inalt cu responsabili iraninieni, informeaza agentia iraniana Isna, preluata de AFP. Vizita are loc a doua zi dupa anuntarea de catre…

- Directorul general interimar al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Cornel Feruța, va merge duminica la Teheran, unde va avea o întâlnire cu mai mulți oficiali iranieni de rang înalt, a anunțat vineri un purtator de cuvânt al instituției, potrivit Reuters,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) iși exprima convingerea ca experiența și expertiza ambasadorului Cornel Feruța, numit director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) din Viena, vor contribui la consolidarea rolului important al instituției la nivel internațional, potrivit…

- Diplomatul roman Cornel Feruța, coordonator-șef al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), a fost numit director general interimar al organizației dupa ce predecesorul sau, diplomatul japonez Yukiya Amano, a incetat din viața luni, la varsta de 72 de ani, informeaza organizația cu sediul…

- Diplomatul roman Cornel Feruta a fost numit director interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), dupa decesul lui Yukiya Amano, relateaza agentia Reuters."Consiliul Guvernatorilor AIEA a decis desemnarea domnului Cornel Feruta in functia de director general interimar, ...

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) lanseaza procedurile de desemnare a noului director general cu o reuniune speciala, prevazuta pentru joi, a Consiliului guvernatorilor, la o saptamana dupa decesul japonezului Yukiya Amano, care a condus AIEA timp de zece ani, conform AFP. Printre…

- Potrivit Reuters, unul din posibilii sai succesori ar fi diplomatul roman Cornel Feruta, in prezent coordonator-sef al AIEA. Amano, diplomat japonez in varsta de 72 de ani, a fost numit in 2017 pentru un al treilea mandat succesiv de patru ani in fruntea AIEA, mandat care s-ar incheia in mod normal…

- "Termenul limita al Organizatiei pentru Energie Atomica pentru depasirea pragului de 300 de kilograme privind productia de uraniu imbogatit se va incheia maine", a declarat purtatorul de cuvant al organizatiei. "Cu incheierea acestui termen, ritmul de imbogatire a uraniului va creste", a precizat…