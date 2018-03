Stiri pe aceeasi tema

- Politia kosovara a arestat luni in nordul fostei provincii sarbe, la Mitrovica, un important oficial sarb, Marko Djuric, seful agentiei guvernamentale sarbe pentru Kosovo, relateaza AFP si dpa. Marko Djuric 'a fost arestat si va fi transferat la sediul politiei' din centrul Pristinei, a declarat…

- Mai multi inalti oficiali sarbi au fost impiedicati sa intre in Kosovo, care a mobilizat forte de securitate in regiunea sa nordica, in cadrul unei agravari a tensiunilor intre Pristina si Belgrad, relateaza luni Reuters si Tanjug. Autoritatile kosovare au refuzat accesul ministrului sarb…

- Autoritatile de la Belgrad au anulat meciul Serbia - Kosovo din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de handbal feminin "under 20", din motive de securitate, iar Federatia Europeana de Handbal (EHF) a decis sa excluda nationala sarba din competitie.Meciul, considerat a fi unul istoric,…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si cel al Kosovo, Hashim Thaci, au incheiat fara progrese discutiile purtate vineri, cu medierea Uniunii Europene, pentru normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, transmite dpa. Scopul intalnirii, prima din ultimele sapte luni, a fost…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si cel al Kosovo, Hashim Thaci, au incheiat fara progrese discutiile purtate vineri, cu medierea Uniunii Europene, pentru normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, transmite dpa.Scopul intalnirii, prima din ultimele sapte luni, a fost impulsionarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, jud. Timis, au desfasurat o actiune pentru combaterea migratiei ilegale in urma careia au depistat sapte cetateni din Kosovo, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia. Cele sapte persoane au fost preluate de…

- Dupa interviul pe care Sebastian Ghița, care se afla inca in Serbia, i l-a acordat lui Ion Cristoiu, fostul deputat a fost fotografiat in holul unui hotel din Belgrad, in compania lui Cristoiu, dar și a lui Dan Andronic.

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite ''armate a Kosovo'', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest, relateaza agentia Xinhua.Declaratia…

- Vucic a tinut sa remarce ca Serbia si SUA au opinii diferite cu privire la Kosovo. ''Orice compromis este dificil, dar cealalta parte si terta parte trebuie sa accepte acest lucru, de asemenea'', a mentionat oficialul sarb.El a adaugat ca i-a transmis lui Wess Mitchell ca este practic convins…

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului de…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite ''armate a Kosovo'', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest, relateaza…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite \'\'armate a Kosovo\'\', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului…

- In timpul vizitei in Romania a lui Aleksandar Vucic, presedintelui Serbiei, de joi, Klaus Iohannis s-a aratat dispus sa medieze relatiile dintre Serbia si Kosovo, a carei independenta nu a recunoscut-o. Vineri, insa, autoritatile de la Pristina au reactionat si au spus ca oferta Romaniei nu este credibila…

- Ceasurile electrocasnicelor din intreaga Europa arata din nou ora exacta, dupa ce kosovarii care dezechilibrase sistemul international de distributie a energiei de pe continent si-au rezolvat problemele de alimentare. Claire Camus, purtatorul de cuvant al ENTSO-E (European Network of Transmission…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Nu vom avea prea curand o autostrada care sa lege Timisoara de Belgrad, desi infrastructura este elementul cheie pentru relatiile economice dintre Romania si Serbia, a admis, joi, presedintele Romaniei, dupa intalnirea cu omologul sarb. Iohannis si-a amintit, astfel, de drumul fara prea multe…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Multe dintre ceasurile cuptoarelor cu microunde, frigidere sau radiouri conectate la reteaua electrica europeana au ramas in urma, in ultimele zile, cu pana la 6 minute. De vina ar fi un operator kosovar care s-a alimentat cu prea mult curent din retea si, astfel, i-a perturbat functionarea, in ultimele…

- Promovarea intensiva pe care Organizația Naționala de Turism a Serbiei impreuna cu organizațiile turistice regionale au facut-o anul trecut in Romania, mai ales in Timișoara, a dat rezultate. Faptul a fost confirmat și de președintele sarb Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita in Romania. Cu prilejul…

- Familia regala din Serbia are un nou membru. Printesa Danica Karagheorghevici a nascut un baietel. Micul print, care s-a nascut la un spital din Belgrad, va purta numele de Stefan.Este primul baiat al dinastiei nascut in Serbia in ultimii 90 de ani.

- Coduri rosu și portocaliu de ninsori, polei, ploaie inghețata și stare de urgența in Serbia Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca prognozele meteorologice locale indica pentru perioada 2-4 martie…

- Reuniunea de la Sofia, gazduita de premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, are loc dupa publicarea strategiei UE cu privire la modul aducerii regiunii Balcanilor, in care Rusia, China si Turcia au de asemenea interese,…

- Autoritatile din Serbia au raportat miercuri prima victima a valului de frig care s-a abatut asupra acestei tari si au emis o avertizare cod rosu de vreme extrema pana sambata, informeaza DPA. Un barbat in varsta de 75 de ani a murit la Doljevac, o localitate situata la 250 kilometri…

- Autoritatile din Serbia au raportat miercuri prima victima a valului de frig care s-a abatut asupra acestei tari si au emis o avertizare cod rosu de vreme extrema pana sambata, informeaza DPA. Un barbat in varsta de 75 de ani a murit la Doljevac, o localitate situata la 250 kilometri sud de Belgrad,…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a pledat luni, la Londra, pentru aderarea tarilor din Balcani la UE, pe care le-a calificat drept 'elevi excelenti', transmite AFP. ''Noi toti am incercat sa demonstram…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea la…

- Potrivit sursei citate, barbatul ar fi locuit in orasul Podgorica. "Autoritatile iau masurile necesare pentru a rezolva cazul si pentru a asigura siguranta staff-ului ambasadei Statelor Unite”, a spus ministrul de interne din Muntenegru, Mevludin Nuhodzic, intr-un mesaj video. Intr-o…

- Comisia Europeana i-a cerut luni prim-ministrului albanez Edi Rama sa evite orice ingerinta in relatiile dintre Serbia si Kosovo si l-a sfatuit sa se concentreze asupra reformelor care trebuie realizate pentru integrarea Albaniei in UE, relateaza AFP. "Declaratiile care pot fi interpretate ca o ingerinta…

- Comisia Europeana i-a cerut luni prim-ministrului albanez Edi Rama sa evite orice ingerinta in relatiile dintre Serbia si Kosovo si l-a sfatuit sa se concentreze asupra reformelor care trebuie realizate pentru integrarea Albaniei in UE, relateaza AFP. "Declaratiile care pot fi interpretate…

- Kosovo sarbatoreste sambata 10 ani de la declararea independentei, moment de mandrie pentru majoritatea etnicilor albanezi, desi suveranitatea este contestata vehement de Serbia. Cu acest prilej, in Pristina, decorata in albastru si galben - culorile steagului kosovar -, va avea loc un concert al…

- Kosovo sarbatoreste sambata 10 ani de la declararea independentei, moment de mandrie pentru majoritatea etnicilor albanezi, desi suveranitatea este contestata vehement de Serbia. Cu acest prilej, in Pristina, decorata in albastru si galben - culorile steagului kosovar - va avea loc un concert al cantaretei…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest "conflict inghetat", a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca…

- Ministrul apararii din Serbia, Aleksandar Vulin, a afirmat marti ca Belgradul ar trebui sa ajunga impreuna cu Pristina la un acord de separare intre sarbi si albanezi in Kosovo, in scopul de a pune capat unei dispute ce impiedica aderarea Serbiei la Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. Belgradul…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci spera la un ”acord istoric” cu Serbia in 2018, an care marcheaza un deceniu de la proclamarea independentei in continuare nerecunoscute de Belgrad, relateaza AFP. ”Eu cred cu adevarat ca dialogul este singura cale posibila, astfel incat Kosovo si Serbia sa inainteze…

- Peste o mie de persoane au participat la ceremonia organizata la Cimitirul Nou din Belgrad, intre care si premierul sarb Ana Brnabic si numerosi sarbi kosovari sositi din Mitrovica. 'Este o tragedie, l-am pierdut pe cel mai bun dintre noi', a declarat unul dintre ei, Aleksandar Jaksic, in varsta…

- Ion Tiriac a dezvaluit ultimele informatii despre starea de sanatate a Simonei Halep dupa primul meci de la Australian Open. Simona Halep s-a calificat, marti dimineata, in turul al doilea de la Australian Open, dupa o victorie muncita, scor 7-6 (5), 6-1, in fata australiencei Destanee Aiava.…