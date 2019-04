Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis poate participa la campanie si poate promova referendumul national consultativ cu privire la probleme de interes national, neexistand nicio interdictie in acest sens in niciun act normativ, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele AEP, Florin Mituletu Buica.Nu exista…

- Presedintele Klaus Iohannis poate participa la campanie si poate promova referendumul national consultativ cu privire la probleme de interes national, neexistand nicio interdictie in acest sens in niciun act normativ, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica. …

- Presedintele Klaus Iohannis poate participa la campanie si poate promova referendumul national consultativ cu privire la probleme de interes national, neexistand nicio interdictie in acest sens in niciun act normativ, a declarat, vineri, pentru Agerpres, presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica.…

- Presedintele Klaus Iohannis poate participa la campanie si poate promova referendumul national consultativ cu privire la probleme de interes national, neexistand nicio interdictie in acest sens in niciun act normativ, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica. "Nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca va face campanie pentru referendumul din 26 mai, informeaza Agerpres.roVoi fi acuzat ca fac campanie, dar este normal. Este normal sa fac campanie pentru Romania, nu pentru altceva. Eu, de cand sunt presedinte, ma implic pentru Romania si asta vreau si pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituționala in privința legii referitoare la Strategia "Romania 2040", prin care președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, era insarcinat cu elaborarea acestui document care obliga orice guvern de acum inainte sa-l respecte, prin adoptarea de acte…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, joi, Guvernului sa nu mai adopte vreo ordonanta de urgenta in domeniul justitiei si politicii penale, punctand ca referendumul din 26 mai "a intrat in linie dreapta", iar orice act emis de Executiv in acest domeniu ar fi "ilegitim". "Solicit si de aceasta data…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca este ''aproape hotarat'' sa convoace referendum national pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. Seful statului a spus ca "un referendum nu poate sa...